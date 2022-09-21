Сок алоэ вера — секрет красоты и здоровья, который есть на каждом подоконнике

Не зря этот напиток так популярен на Востоке, где знают, как поддерживать женскую молодость и красоту народными средствами. Сок алоэ вера — уникальное средство, которое лечит болезни и ухаживает за кожей: у наших мам и бабушек этот суккулент был буквально в каждом доме.Почему полезно пить сок алоэ, как использовать сок алоэ для ухода за кожей, и кому он противопоказан?Как использовать сок алоэ вера?Алоэ вера— самое популярное из всех лекарственных растений. Это сочный суккулент семейства лилейных. Во всем мире алоэ применяют в качестве, в качестве противовоспалительного, иммуностимулирующего, ранозаживляющего, противомикробного средства. Из медицины алоэ вера «перекочевал» в косметологию: его можно встретить в составе многих кремов и лосьонов. Используют и свежие листья, и сок алоэ вера.Однако мало кто знает, что растение можно употреблять в пищу — в виде сока и даже добавлять в салаты. В магазинах здорового питания продают жидкий сок алоэ и напитки на его основе. Вполне можно сэкономить и приготовить сок алоэ в домашних условиях: важно только делать это с осторожностью, соблюдая определённые правила.Как добыть сок алоэ?Листья алоэ вера состоят из трех частей: плотной кожицы (ее можно добавлять в салаты), геля (именно эта часть растения обладает наибольшей ценностью) и латекса (млечного сока — его обязательно необходимо удалять, а в больших количествах он может быть опасен для здоровья).Гель алоэ вера — это прозрачная внутренняя часть листа. Он чрезвычайно полезен, имеет приятный освежающий вкус и часто встречается в составе соков, коктейлей и соуса сальса.Аккуратно срежьте острые края с листьевТонким слоем срежьте кожу на плоской стороне, аккуратно выньте прозрачный гель и разрежьте его на кубики.Обязательно тщательно промойте гель, чтобы удалить все следы млечного сока (он обладает горьковатым вкусом, является сильным слабительным средством, а также может вызывать неприятные побочные эффекты для здоровья).Кожицу алоэ вера тщательно промойте и замочите на 15—20 минут для мягкости. После чего ее можно добавлять в салаты и смузи.Почему полезно пить сок алоэ?Сок алоэ содержит больше 75 потенциально активных соединений: это витамины, аминокислоты, ферменты, минералы, полисахариды и жирные кислоты.Алоэ вера помогает контролировать уровень сахара в крови и предотвратить развитие сахарного диабета за счет повышения чувствительности к инсулину.Снижает риск различных воспалительных процессов, в том числе и на клеточном уровне (благодаря содержанию антиоксидантов). Антиоксиданты в алоэ вера помогают бороться с клеточными повреждениями, вызванными свободными радикалами, которые являются причиной многих хронических заболеваний.Сок алоэ вера помогает справиться с различными простудными заболевания(насморком и ангиной.Сок алоэ может помочь улучшить память и избавиться от первых симптомов депрессии.Сок алоэ помогает решить некоторые проблемы с пищеварением. Этот напиток содержит гликозиды антрахинона (растительные соединения со слабительным эффектом). За счет стимуляции сократительной функции желчного пузыря оказывает желчегонный эффект. Сок алоэ вера применяют в качестве профилактического и укрепляющего средства колитах, язвенных поражениях желудка и двенадцатиперстной кишки, запоре и гастрите.Чем полезен сок алоэ для кожи (и не только)?Сок алоэ — настоящая панацея при лечении ран, ожогов, атопического дерматита, и в целом помогает значительно улучшить внешний вид кожи, повысить ее эластичность, воздействуя на клеточные процессы изнутри.Сок алоэ помогает уменьшить зубной налет (для этого сок алоэ вера нужно использовать в качестве жидкости для полоскания рта).Кому нельзя пить сок алоэ вера?Сок алоэ практически не вызывает аллергических реакций и не имеет противопоказаний. И все же есть некоторые категории людей, которым его пить не стоит.Употребление геля не рекомендуется людям, принимающим лекарства от диабета, сердца или почек, так как это может ухудшить потенциальные побочные эффекты от лекарств. При длительном употреблении алоэ может развиться дисфункция щитовидной железы. Его нельзя использовать при беременности и кормлении грудью, при кровотечениях различного генеза, диарее и геморрое.При длительном применении алоэ возможно уменьшение содержания калия в организме, что может способствовать усилению действия сердечных гликозидов и антиаритмических препаратов.У детей в возрасте до 12 лет при необходимости применения алоэ требуется дополнительная консультация врача.