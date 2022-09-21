Смартфон сможет заменить пульсоксиметр

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С помощью смартфона можно определять уровень насыщения кислородом крови и его снижения вплоть до 70%. К такому выводу пришли ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего.Во время коронавирусной пандемии спрос на пульсоксиметры резко вырос. Иногда у человека, имеющего выявленный коронавирус нет тяжелых симптомов, и он продолжает лечение дома. Но если пульсоксиметр показывает, что уровень сатурации или насыщения кислородом крови падает ниже 95%, это повод для срочного вызова скорой, поскольку подобное грозит тяжелейшими легочными осложнениями. Поэтому всем гражданам рекомендовалось приобретать эти простые устройства, надеваемые на палец, а в Москве их ещё и раздавали бесплатно в наборах для пенсионеров, прошедших через вакцинацию.В экспериментальном исследовании учёных из Калифорнии было показано, что смартфоны обладают способностью определять уровень насыщения кислородом крови вплоть до 70%. Это наименьшее значение, которое могут зафиксировать пульсоксиметры. Необходимо помещать палец на камеру и вспышку смартфона, которые применяют в деле диагностики алгоритм глубокого обучения, расшифровывая показатели кислорода. Пока этих приложений в свободном доступе еще нет, они появятся в будущем.Когда исследователи вводили участникам эксперимента смесь азота и кислорода для искусственного уменьшения показателей кислорода в крови, смартфон абсолютно правильно засекал это 80% случаев. При создании целого ряда подобных приложений добровольцев для искусственного снижения уровня кислорода в крови просили надолго задерживать дыхание, отчего им бывало некомфортно. Однако тест, где применялась та самая смесь азота и кислорода, не требовал от людей не дышать в течение целой минуты, и позволял более эффективно оценивать действенность подобных пульсоксиметров