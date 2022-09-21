Психиатр Рассоха перечислил главные симптомы болезни Альцгеймера

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Врач-психиатр, геронтопсихиатр центра ментального здоровья "Эмпатия" в Реутове Денис Рассоха рассказал, по каким признакам можно определить болезнь Альцгеймера.По словам медика, чем меньше нейронных связей, тем хуже мозг выполняет свои функции:"Поэтому при болезни Альцгеймера страдает память, мышление, речь, способность рассуждать, ориентироваться в окружающем мире".Так, самым ярким симптомом болезни Альцгеймера является нарушение памяти, в первую очередь кратковременной. Также должен насторожить такой симптом, как апатия снижение интереса к привычным делам, уменьшение активности. Кроме этого, на начальных этапах болезни наблюдается раздражительность.