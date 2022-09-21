Психиатр Рассоха перечислил главные симптомы болезни Альцгеймера

Врач-психиатр, геронтопсихиатр центра ментального здоровья "Эмпатия" в Реутове Денис Рассоха рассказал, по каким признакам можно определить болезнь Альцгеймера.

По словам медика, чем меньше нейронных связей, тем хуже мозг выполняет свои функции:

"Поэтому при болезни Альцгеймера страдает память, мышление, речь, способность рассуждать, ориентироваться в окружающем мире".

Так, самым ярким симптомом болезни Альцгеймера является нарушение памяти, в первую очередь кратковременной. Также должен насторожить такой симптом, как апатия снижение интереса к привычным делам, уменьшение активности. Кроме этого, на начальных этапах болезни наблюдается раздражительность.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины

https://doctor.rambler.ru - Добавил belyash в категорию Неврология

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь