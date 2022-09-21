Полуночники чаще сталкиваются с диабетом

Предпочитающие поздно ложиться спать люди имеют повышенный риск развития диабета второго типа. Такой вывод сделали исследователи из Университета Ратгерса в Нью-Джерси.Исследование американских ученых показало, что привычка поздно ложиться спать способствует накоплению лишнего жира в организме. А лишний вес и ожирение - это главные факторы риска развития диабета второго типа наряду с низкой физической активностью. Доказано, что так называемые «совы» имеют повышенную опасность метаболического расстройства именно из-за воздействия аномального графика сна на процессы метаболизма.А вот люди из категории «жаворонков», которые просыпаются раньше, чаще применяют запасы жира в качестве источника доступной энергии во время тех или иных нагрузок в течение дня и даже отдыха. Как следствие, жир в организме скапливается не так интенсивно, а это уменьшает вероятность диабета. Данное исследование является ещё одним подтверждением связи режима дня человека и риска диабета. Ранее в этом году учёные из Северо-Западного университета доказали, что при наличии источников света в спальне во время сна у человека вырастает риск диабета второго типа, от которого только в США страдает около 10% населения.