Как поддерживать здоровье при сидячем образе жизни

Сидячая поза является самой непрактичной и неудобной с точки зрения физиологических потребностей человека, утверждает врач-травматолог, ортопед Алишер Зохиров. Эксперт рассказал, как на жизнь может повлиять постоянное нахождение в таком положении и дал ряд рекомендаций, которые помогут сохранить здоровье."Как только мы садимся, просвет сужается и происходит резкое уменьшение притока артериальной крови к ногам. Это ведет к быстрому нарастанию атеросклеротических изменений в артериях, как следствие, происходит поражение всего артериального русла нижних конечностей", – отметил Зохиров в разговоре с "Газетой.ру".Более того, сидячий образ жизни может стать причиной возникновения шейного остеохондроза, заболеваний сердечно-сосудистой системы, а также снижения иммунитета и повышения холестерина. Подобные недуги не сможет исправить даже долгая тренировка."Чтобы снизить негативные последствия сидячего образа, необходимо привнести в свою жизнь 5–10 минут физических упражнений раз в час-полтора. Если есть возможность избежать либо предотвратить последствия сидячего образа жизни, то надо это делать", – заявил эксперт.Он также посоветовал не пренебрегать растяжкой шеи и плеч, кистей и пальцев. Также врач считает, что в рамках профилактики сон должен составлять 7–8 часов. Зрение перед сном лучше не нагружать.