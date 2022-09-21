Печеночные яды, приводящие к токсическому гепатиту. Будьте осторожны с этими лекарствами

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Токсическим гепатитом называют заболевание печени, которое развивается из-за попадания в организм вредных веществ. Речь идет о лекарствах, алкоголе, токсинах грибах.Эти вещества воздействуют на клетки печени, что приводит к воспалению и увеличению органа. Токсический гепатит может быть острым и хроническим.Вредные вещества (печеночные яды) могут попасть в организм:СлучайноИз-за профессиональной деятельностиУмышленно.Как объяснила МедикФоруму фармацевт Ирина Приходько, печеночными ядами в некоторых случаях могут стать лекарства.— Помните о дозировке. Если вы принимаете лекарство по схеме, которую вам выписал врач, вреда не будет. Но если принять большую, то есть токсическую дозу того или иного препарата, то последствия могут быть самыми тяжелыми. Будьте предельно аккуратны с сульфаниламидными препаратами: Бисептолом (во многих странах запрещен), Сульфадиметоксином, а также с популярными противовирусными, такими как Интерферон. «Безобидные», как многим кажется, Парацетамол и Аспирин вызывают тяжёлое поражение печени при принятии большой дозы, — отмечает специалист.В организм при вдыхании или через кожу попадают промышленные яды, например,мышьяк. Речь также может идти о фосфоре, пестицидах, хлорированным углеводородах, фенолах и так далее.Постоянное употребление алкоголя тоже приводит к токсическим поражениям печени. И особенно быстро, если этот алкоголь низкого качества.Симптомы острого токсического гепатита:Боли в правом подреберье;Быстрая утомляемость;Признаки интоксикации: жар, слабость, отсутствие аппетита, тошнота, рвота, боли в суставах;Кровотечения из носа, дёсен, мелкие точечные кровоизлияния на коже;Тремор;Прогрессирующая желтуха;Темная моча;Светлый кал (жирный, блестящий);Увеличение печени в размере.Как понять что поражена печень? Общие симптомы:Общая слабость.Боль и тяжесть в правом подреберье.Тошнота и рвота.Желтуха.Кожные проявления.Боли в мышцах и суставах.Повышенная температура тела.Увеличение печени.