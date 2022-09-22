Какие лекарства можно купить в аптеке без рецепта, чтобы быстро успокоиться: список

Новый день — новый стресс. Рассказываем, что можно без проблем купить в аптеке, чтобы помочь организму справиться с тревожностью, волнением и «лишними нервами».«Не читайте новостей», — призывают психологи раз за разом. И действительно, новости зачастую приходят тревожные. Специалисты говорят, что испытывать тревогу, переживать в такое время — это совершенно нормально. Психике необходимо прожить все негативные эмоции, чтобы не было «застоя». Однако вы можете помочь организму быстрее успокоиться: для этого совсем не обязательно бежать за рецептом к врачу.Портал NGS.RU спросил у экспертов, что именно можно купить в аптеке, чтобы справиться со страхом и тревогой.Готу колаЭто листовое растение, которое давно используют в китайской медицине. По словам психотерапевта, кандидата медицинских наук Ольги Шубиной, эта пищевая добавка очень хорошо воздействует на эмоциональный фон.- Оказывает мягкое воздействие. Готу кола обладает ноотропным действием, ее еще называют травой памяти, — говорит врач.Готу кола уменьшает уровень гормона стресса в организме — кортизола, — тем самым помогая ему справиться с тревогой.Успокаивающие травыРазличные успокаивающие сборы обладают легким седативным и противотревожным действием, улучшают сон, снижают общее напряжение.- Есть адаптогены, которые помогают стабилизировать общее физическое и эмоциональное самочувствие. Например, лимонник, аралия маньчжурская. Форму можно выбирать какая нравится — таблетки, фильтр-пакеты, которые можно заваривать как чай, успокаивающие ванны. Также можно сделать подушечку с этими растениями и положить под обычную подушку, — предлагает психотерапевт Юлия Попова.Добавки с магниемОни могут помочь при мышечных спазмах, нервном напряжении, бессоннице. Существенный плюс магния в том, что он может быть назначен даже детям старше 1 года.- Биодобавки с магнием редко вызывают побочные эффекты, к тому же они точно нужны людям, у которых есть дефицит этого элемента в организме. Однако будет неплохо, если вы все-таки проконсультируетесь с врачом перед приемом, — говорит невролог Ксения Доронина.О том, какие есть формы магния и как его правильно принимать, можно прочитать ЗДЕСЬ.«Афобазол»Этот препарат назначают, когда человеку предстоит важное дело, которое точно вызовет стресс: например, сдать экзамен, первый раз выступить перед большой аудиторией.Лекарство само по себе очень мягкое, говорит Ольга Шубина. При депрессии, оно, конечно, не поможет. А вот для седативного воздействия и улучшения сна его попить можно.Что касается еще одного препарата — «Тенотена», — то тут все спорно.- Существует много исследований, проведенных в РФ, которые доказывают его эффективность. Однако необходимо заметить, что действующее вещество препарата — это мозгоспецифический белок S-100, нанесенный на таблетку в разведении 10 в минус 16 степени, то есть в гомеопатическом разведении, — говорит невролог Ксения Доронина.Поэтому эффект плацебо тут тоже нельзя исключать.Какие препараты пить не нужноврач-токсиколог, профессор, Академик ЕАЕН (г. Ганновер, Германия); член-корр. РАЕН, член-корр. Международной Академии Авторов научных Изобретений и ОткрытийВалерьянкаОдна из главных «ловушек» валерьянки — природное происхождение. «Это же трава, все натуральное, значит, точно безопасно», — думают многие. И пьют таблетки горстями.От передозировки — а это более 20 граммов, — у человека появляется боль в желудке, он может ощущать стеснение в груди, жаловаться на головокружение, дрожание рук, возможно, у него будут расширены зрачки.Запомните: сразу вам валерьянка не поможет, не надо опустошать пузырек за пару дней. Вы сделаете себе только хуже.- Валериана применяется как седативное средство, его назначают на длительный период. Эффект появляется через 2-3 недели. Например, врач может посоветовать купить таблетки или настойку, если у вас стабильно высокий уровень переживаний или же вы долгое время вынуждены находиться в стрессовой ситуации, — рассказывал Михаил Кутушов.КорвалолВ составе препарата есть экстракт листьев перечной мяты и фенобарбитал.- Фенобарбитал как лекарственный препарат внесен в список III «Перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в РФ». Исходя из этого, мы можем сделать вывод: фенобарбитал — вещество эффективное, но достаточно опасное для применения, — говорит невролог Ксения Доронина.Врач допускает, что его можно выпить как экстренное средство, но точно нельзя применять как лекарство для постоянного применения.врач-терапевт «Инвитро-Москва»- Корвалол также может вызвать привыкание и зависимость, и прекратить прием самостоятельно человеку не удастся из-за синдрома отмены, — рассказывала терапевт.В легких случаях синдром отмены проявляется:тревогой, дрожью,нарастающей слабостью по всему телу,головокружением,тошнотой, рвотой,нарушением сна, головокружением,развитием обморочных состояний.В тяжелых случаях возможны судороги, делирий.Травяные чаиОни могут быть опасны для гипертоников, аллергиков, беременных и кормящих мам.Так, гипертоникам нельзя чаи, которые содержат элеутерококк, женьшень, пион, маралий корень — эти травы поднимают давление.— Некоторые травы могут быть опасны во время беременности: в первом триместре нельзя принимать душицу и чабрец — это сильно повышает тонус матки. Не рекомендуется беременным, кормящим и детям до двух лет чаи с мать-и-мачехой, — говорит Надежда Капнинская.Полезными для поддержания здоровья — в том числе и психического, врач назвала чай из ягод шиповника и смеси для заваривания с листьями ежевики и малины.