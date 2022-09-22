Как уснуть за две минуты, даже если вам тревожно и страшно

Происходящие события в стране могут вызвать тревогу, страх, у многих пропадают аппетит и сон. Но если не спать, то психике станет в разы хуже. Рассказываем о методике, которая поможет быстро заснуть.Когда мы сильно переживаем, то это не может не отразиться на нашем психике. Человек становится нервным, дерганым, начинает много есть (или, наоборот, отказывается от пищи). У некоторых страдает и сон — когда мыслей в голове слишком много, а их еще и подстегивает страх, то тут спокойно уснуть вряд ли получится.В таких стрессовых ситуациях помогают специальные техники. Одна из них была разработана специально для американских солдат — у большинства из них были проблемы со сном как раз из-за тревоги и страха. Считается, что эта техника помогает расслабиться и отправить организм в сон, даже когда вокруг шумно, слишком светло, а в голове — много ненужных мыслей.7 шагов, как быстро уснутьРасслабьте мышцы лица, включая язык, челюсти и мышцы вокруг глаз. Вы удивитесь, насколько на самом деле они напряжены.Опустите плечи до упора, затем выпрямите вдоль тела и расслабьте руки — по очереди.Выдохните, расслабляя грудь, а затем расслабьте ноги, начиная с бедер и далее вниз.Затем в течение 10 секунд постарайтесь отключиться от тревожных мыслей и «очистите» свой разум.Представьте, что вы лежите в лодке, покачивающейся в чистой и спокойной воде озера, над вами голубое небо без облаков.Представьте, что вы лежите в черном бархатном гамаке в абсолютно темной комнате с черными стенами, где нет ни луча света.Произносите про себя фразу «не думай» в течение примерно 10 секунд.Важная деталь: с первого раза у вас может не получиться. Считается, что методика помогает забыть о бессоннице 96% людей. Однако некоторым все же придется сначала потренироваться несколько ночей, чтобы организм привык к такому способу засыпания, пишет издание Express.Упражнение «морской котик»Это еще одна техника быстрого засыпания. По словам экспертов, ее можно практиковать и для дневного сна — когда времени всего ничего, но так хочется отключиться хотя бы на 15 минут, чтобы почувствовать облегчение.«Сонное» упражнение называется «морской котик». Вам нужно лечь так, чтобы ноги были чуть выше головы. Например, можно устроиться на диване, а ноги положить на подлокотник. Или же прилечь на кровать, положив под ноги валик или подушку.И да, ключевой момент: лежать вы должны на спине! Все — закрываем глаза, дышим, спим.Считается, что заснуть вы должны быстро — максимум 10 минут. И то, если практиковать «морского котика», то процесс будет происходить гораздо быстрее. Сам сон же будет глубокий, что полезно для мозга — так вы действительно отдохнете.