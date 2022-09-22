Главное правило здорового сна - меньше ворочаться

Забудьте о минимально необходимых для здорового сна 7 часа по ночам. Для качества ночного отдыха гораздо большее значение имеет то, как часто мы ворочаемся.Ученые из Ливерпульского университета предположили, что хороший сон это нечто большее, чем 7-9 часов, которые рекомендуют специалисты. К примеру, невысыпающиеся люди почти в три раза чаще страдают простудными заболеваниями, но для того, чтобы высыпаться, им в первую очередь важно как можно меньше ворочаться в течение всей ночи и стараться быстрее погрузиться в сон.Если это условие выполняется, то человек может адекватно отдохнуть и за меньшее количество часов. А качественный сон крайне важен для укрепления иммунной системы. Как полагают сами авторы исследования, полученные ими результаты должны изменить имеющиеся представления о сне и здоровье. Сон крайне важен для психического и физического здоровья, включая и способность сражаться с инфекциями. Многие из нас ограничивают продолжительность сна, чтобы уделять больше времени работе и личной жизни. Но когда это происходит, вырастает вероятность заболеть, так как иммунитет слабеет. И в итоге человек будет тратить больше времени на лечение, что гораздо менее приятно и выгодно с практической точки зрения. Так что всё-таки лучше нам высыпаться.