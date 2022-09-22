Диетолог Пономарева: продукты с растворимой клетчаткой эффективно сжигает жир на животе

Употребление в пищу продуктов, содержащих растворимую клетчатку, может помочь избавиться от жира на животе по нескольким причинам.Также известный как скрытый жир, висцеральный жир хранится глубоко внутри живота, а это означает, что вы часто не можете его увидеть. Хотя жизненно важно иметь его в небольшом количестве, так как он защищает и изолирует такие органы, как печень и кишечник, это может быть опасно, если у вас его слишком много. Наличие чрезмерного количества висцерального жира может повысить риск серьезных заболеваний, таких как болезни сердца, диабет 2 типа, инсульт и высокий уровень холестерина.Как и в случае с подкожным жиром, который является видимым жиром, диета и физические упражнения играют определенную роль в том, сколько у нас висцерального жира.«Висцеральный жир накапливается в животе, когда мы едим много продуктов, особенно с высоким содержанием жиров, и мало или вообще не занимаемся спортом. Уменьшение абдоминального жира является одной из главных целей по снижению веса для большинства людей. Существует несколько способов избавиться от жира на животе, включая употребление здоровой пищи», - говорит врач-диетолог Василиса Пономарева специально для МедикФорум.Она рекомендовала есть продукты с высоким содержанием растворимой клетчатки, чтобы сжигать жир на животе.«Питание, содержащее питательные вещества из растворимой клетчатки, может эффективно снизить абдоминальный жир. Клетчатка работает, задерживая усвоение питательных веществ, жиров и переваривание пищи. Они усиливают чувство сытости, что приводит к снижению аппетита и отсутствию тяги к еде. Клетчатка регулирует потребление калорий, сокращая избыточное количество жира на животе».Клетчатка поступает из растений и является типом углеводов. Однако, в отличие от других углеводов, клетчатка не расщепляется и не переваривается, а перемещается по организму, замедляя пищеварение.К продуктам с высоким содержанием растворимой клетчатки относятся:ОвсянкаОрехиБобыЯблокиЧерника