Терапевт рассказала об идеальном уровне сахара в крови у пожилых

Уровень сахара в крови не выше 5,9 миллимоля на литр является предпочтительным для пожилых людей.По словам эксперта, норма уровня сахара в крови не меняется с возрастом. Она одинакова для молодых и пожилых людей."Если мы видим цифры сахара на уровне 5,9 – это повод уже задуматься о том, нет ли у человека сахарного диабета, и провести тест на толерантность к глюкозе", – Татьяна Романенко, врач-терапевт.Помимо тестирования, заподозрить повышенный уровень глюкозы в крови можно по нескольким признакам, продолжает врач. В частности, насторожить должны сухость во рту, жажда и учащенное мочеиспускание."Но эти признаки не всегда проявляются. Иногда показателем того, что у вас повышенный уровень глюкозы, может быть повышенный или, наоборот, сниженный аппетит, тошнота, колебания веса: снижение или, наоборот, его набор. Это классические симптомы, которые заставляют подумать, а нет ли у меня повышенного уровня глюкозы в крови", – объясняет Романенко.Эксперт посоветовала особенно пристально следить за показателями сахара тем, у кого родственники болели диабетом. У таких людей риск получить болезнь по наследству очень высок, подчеркнула она."Им нужно быть к себе очень внимательными и как минимум два раза в год определять уровень глюкозы, даже если их ничего не беспокоит", – заключила Романенко.