Известный российский медик Александр Мясников сообщил, что за постоянной усталостью могут скрываться разные заболевания.Доктор Мясников сообщил о медицинских причинах постоянной усталости, завив, что«повышенная утомляемость может быть симптомом различных болезней».В частности, конкретизировал он, постоянная усталость может указывать на системную красную волчанку, а также на клещевой боррелиоз, способный возникнуть в результате укуса насекомого.Кроме того, навязчивым ощущением падка сил, переутомления и выгорания проявляются постинфекционные состояния – например, у переболевших гриппом и коронавирусом. Подобное недомогание говорит, что организм, перенесший болезнь, не восстановил свои ресурсы, ему не хватает питательных веществ, витаминов.«Иногда быстрая утомляемость свидетельствует об инфекционном мононуклеозе, анемии и проблемах с щитовидной железой», - продолжил доктор Мясников.Также он напомнил о существовании синдрома хронической усталости, природа которого еще плохо изучена и непонятна своими причинами. Психические проблемы – депрессия или тревожность – тоже способствуют тому, что человек чувствует себя обессилившим. Людям, которые сильно переживают все происходящее, Мясников посоветовал чаще жить одним днем.