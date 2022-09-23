Есть много хлеба небезопасно для здоровья
Мнение о том, что употребление хлеба способствует полноте и для похудения его лучше убрать из рациона, – существует, и оно весьма популярно. Но по данным Общественной службы новостей, полное исключение качественного и здорового хлеба из питания является на самом деле ошибкой.
«Хлеб должен присутствовать в нашем питании и отказываться от него не стоит», - поделились советом эксперты.
Наиболее полезным они считают хлеб из цельного зерна, он дает организму клетчатку, витамины группы В и Е, а также минеральные вещества, железо, цинк, селен. Что касается белого хлеба из пшеничной муки (и сдобной выпечки), то регулярно потребление может спровоцировать появление проблем с пищеварением, а также резкие скачки уровня сахара в крови, обострения чувства аппетита.
«Самым диетическим хлебом можно назвать ржаной – в нем содержится всего 165 ккал и в три раза больше клетчатки, чем в пшеничном хлебе. Он лучше усваивается организмом», - проинформировали медики.
Также они посоветовали не злоупотреблять хлебом, напомнив, что не следует съедать более 100-120 граммов за сутки. Злоупотребление хлебобулочными изделиями небезопасно для здоровья – в частности, это ведет к возникновению лишнего веса, постулируют эксперты по питанию.
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