Есть много хлеба небезопасно для здоровья

Не следует съедать за один раз несколько кусков хлеба, этот продукт приносит пользу здоровью только если им не злоупотребляют, подчеркивают специалисты.Мнение о том, что употребление хлеба способствует полноте и для похудения его лучше убрать из рациона, – существует, и оно весьма популярно. Но по данным Общественной службы новостей, полное исключение качественного и здорового хлеба из питания является на самом деле ошибкой.«Хлеб должен присутствовать в нашем питании и отказываться от него не стоит», - поделились советом эксперты.Наиболее полезным они считают хлеб из цельного зерна, он дает организму клетчатку, витамины группы В и Е, а также минеральные вещества, железо, цинк, селен. Что касается белого хлеба из пшеничной муки (и сдобной выпечки), то регулярно потребление может спровоцировать появление проблем с пищеварением, а также резкие скачки уровня сахара в крови, обострения чувства аппетита.«Самым диетическим хлебом можно назвать ржаной – в нем содержится всего 165 ккал и в три раза больше клетчатки, чем в пшеничном хлебе. Он лучше усваивается организмом», - проинформировали медики.Также они посоветовали не злоупотреблять хлебом, напомнив, что не следует съедать более 100-120 граммов за сутки. Злоупотребление хлебобулочными изделиями небезопасно для здоровья – в частности, это ведет к возникновению лишнего веса, постулируют эксперты по питанию.