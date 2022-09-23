Собственный дом не повышает уровня счастья

Наличие собственного дома приводит к меньшему уровню счастья, чем это ожидалось. К такому удивительному выводу пришли швейцарские ученые из Базельского университета.Кому из нас не хотелось бы иметь свой дом с большим участком, куда можно собирать друзей или родных на шашлыки и вообще ощущать себя частью природы. Владение собственным домом - предмет мечты очень многих людей, которые ставят такое жилище гораздо выше квартиры. Учёные из Базеля решили выяснить, действительно ли покупатели отдельных домов наблюдали резкое удовлетворение уровнем жизни после переезда на новое место жительства.Всех респондентов просили оценивать текущий уровень счастья по шкале от 0 до 10 баллов до переезда и предсказывать, каким будет показатель ещё через 5 лет. Результаты опроса продемонстрировали, что хотя получение в собственность дома и приводило к увеличению уровня счастья, но далеко не в той степени, в какой это предсказывали сами будущие домовладельцы. Оказывается, люди не очень хорошо умеют предсказывать, что сделает их более счастливыми.Существует так называемая адаптация к реальности, которая снижает степень удовлетворённости жизнью. Нам кажется, что обладание каким-то предметом сделает нас невероятно довольными, но когда это происходит, там мы очень быстро привыкаем. Предсказывая будущую удовлетворённость после переезда в собственный дом, люди полностью игнорируют эту адаптацию. При этом статусно ориентированные люди, для которых деньги и успех были особенно важны, переоценивали степень своей удовлетворённости после покупки дома по сравнению с теми, для кого этот статус был не так важен.