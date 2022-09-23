Диета «6 лепестков»: меню, принцип, отзыв диетолога

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Лишние килограммы не только никого не красят, но и сказываются на здоровье, причем в плохом смысле. Снизить вес не так-то просто, как хотелось бы. И чем старше человек становится, тем труднее процесс, а значит подход должен быть взвешенным и обдуманным. «Рамблер» рассказывает о диете «Шесть лепестков», а на самые сложные вопросы отвечает эксперт – Елена Соломатина, врач-диетолог, кандидат медицинских наук.В чем суть диеты «Шесть лепестков»?Эту диету разработала шведский диетолог Анна Юхансон. Главный принцип – чередование белковых и углеводных дней. Диета длится шесть дней, в каждый из которых разрешается есть строго определенный набор продуктов. Также автор диеты предложила наклеить на холодильник цветок с шестью лепестками, на которых будет написано рекомендованное меню. Каждый день нужно отрывать один лепесток, мотивируя себя таким образом на дальнейшие подвиги.Врач-диетолог Елена Соломатина считает, что диету «Шесть лепестков» можно считать трансформацией кетодиеты, которая продолжается только один день, когда человек ест белки и жиры, а на следующий день организм получает медленные углеводы и клетчатку. Затем снова идет повторение.Что получается в итоге? Организм находится в состоянии постоянного стресса, это дает ему возможность мобилизоваться и ускорить метаболические процессы. Когда человек ест исключительно белки и жиры, так как углеводы не поступают, в топку идут свои собственные ресурсы: сначала гликоген, потом жиры. На следующий день поступают углеводы и клетчатка. Углеводы дают энергию, а клетчатка помогает очистить то, что организм не в состоянии очистить без нее.Сколько дней можно придерживаться диеты «Шесть лепестков»?Диета рассчитана на шесть дней, поэтому нет смысла придерживаться ее дольше отведенного срока. Елена Соломатина объясняет это тем, что диету нельзя назвать сбалансированной. По словам эксперта, эта диета не так страшна, как длительная кетодиета или только углеводные диеты, но дольше шести дней ее соблюдать не нужно.Нужно понимать, что могут возникнуть побочные эффекты в организме, которые не сразу проявляются (они не будут болеть, чесаться, человек не будет себя плохо чувствовать). Но организму придется работать в состоянии аварийной ситуации. Он, конечно, сможет адаптироваться, так как он гибкий, но такие постоянные «аварийки» будут звучать. Машина будет ехать и будут происходить свои биохимические процессы, но помните, что у вас включена «аварийка». И как долго это состояние сможет продолжаться — будет зависеть от устойчивости вашего организма. Стоит ли практиковать такой режим питания или все-таки воспользоваться другими, более физиологичными методами — это важный вопрос. Прежде чем что-либо делать, необходимо думать.Кому противопоказана диета «Шесть лепестков»?Диетолог Елена Соломатина напоминает, что для организма лучше, чтобы он получал и строительный материал (белок и жир) и «рабочих» (углеводы), и макроэлементы, которые ускоряют все процессы. Если человек получает это ежедневно, ему не приходится включать «аварийный» режим.Если есть какие-то повреждения в виде сахарного диабета, нарушений функций печени, почек, желудочно-кишечного тракта, щитовидной железы, то нужно очень подумать, а лучше сразу отказаться от такого типа диеты.Коме хронических заболеваний, противопоказаниями к диете являются:беременность и грудное вскармливание;возраст до 18 лет;острые инфекции и ослабленный иммунитет;прием гормональных препаратов или химиотерапия;низкий уровень гемоглобина в крови.Главные правила диеты «Шесть лепестков»Вопреки милому цветочному названию, диета действительно может быть опасной. Поэтому первое и самое важное правило – прежде чем приступать к диете, нужно проконсультироваться с врачом.Если у вас есть хронические заболевания внутренних органов, диета вам противопоказана. Кроме того, важно придерживаться следующих правил:Не менять местами дниОтказаться от сладкогоНе есть жареное, а готовить на пару, запекать, тушить или варитьИсключить соусыПить достаточное количество водыУвеличить физическую активность, например, больше ходить пешкомКак удержать результат?Похудеть всегда не просто, но еще сложнее удержать результат. Для этого иногда требуется приложить даже больше усилий, потому что это процесс, растянутый во времени.Чтобы удержать достигнутый такой диетой результат, нужно перейти на сбалансированное питание, где присутствуют белки, жиры и углеводы с учетом энергетических потребностей организма. Бывает, что такие легкострессовые диеты необходимы, когда, скажем, человек столкнулся с эффектом плато. В этом случае можно устроить «встряску», но не всем и всегда, все очень индивидуально.Примерное менюДень первый – рыбныйВ этот день разрешаются все виды рыбы и морепродукты.День второй — овощнойМожно есть любые овощи, кроме крахмалистых, тыквы, бобовых.День третий — куриныйВ течение дня допускается съесть до 500 граммов куриного филе в любом виде.День четвертый — злаковыйМожно есть каши, хлебцы, цельнозерновой хлеб, отруби.День пятый — творожный деньРазрешается творог жирностью не более пяти процентов, творожные запеканки, нежирный кефир — не более одного стакана.День шестой — фруктовый деньМожно есть некрахмалистые несладкие фрукты, ягоды, запрещены дыни, виноград, бананы.Список запрещенных продуктовПшеничный и черный хлеб, лаваш и вся выпечкаВсе мясо и птица, кроме курицыВсе виды макарон, вареники, пельмени, оладьи, изделия из пшеничной мукиВсе каши на молокеВся продукция с повышенной жирностью, а также сгущенное молокоВся вяленая, копченая и соленая рыбаЛюбые виды кондитерских изделийЛюбой растительные, сливочные и животные маслаВсе орехи и сухофрукты, в том числе цукатыВсе виды грибов: маринованные, сушеные, жареные, замороженныеДыня, виноград, бананыТыкваКофе, апельсиновый, вишневый, персиковый и яблочный нектары, все газированные напитки, алкоголь и безалкогольное пиво