5 привычек, которые день за днем незаметно повышают уровень холестерина

Конечно, нередко причина того, что этот показатель начинает зашкаливать, кроется в неправильном питании. Однако не в одной только нездоровой еде дело.Вы можете даже не подозревать, что ваши сосуды облеплены воскообразным веществом. Речь, конечно, о холестерине, который не зря относят к одному из тихих убийц вашего здоровья.Мало того, что опасный для вашей жизни уровень холестерина может долго вообще не давать никаких симптомов — вы еще и можете сами не заметить, как своими руками будете ухудшать положение дел. Есть несколько привычек, которые могут повысить уровень холестерина в крови. Об этом важно знать, ведь даже небольшие коррективы в ваш образ жизни могут помочь снизить показатель холестерина на 40 процентов.Фастфуд и полуфабрикаты на ужинНе одна только еда ведет к повышению холестерина, однако не сказать об этой привычке нельзя. Вы можете сами не понимать, насколько часто едите продукты, которые повышают уровень так называемого «вредного» холестерина. Поэтому если вы привыкли время от времени есть гамбургеры или готовые обеды из супермаркета, явно пора что-то менять.Кроме того, для профилактики атеросклероза очень важно есть много продуктов с клетчаткой и «полезными» жирами. Это, например, чечевица, бобы, овес, овощи, фрукты, темный шоколад, оливки, авокадо, орехи и оливковое масло.Сидячая работа и выходные на диванеКогда вы работаете в офисе, двигаетесь вы очень мало — а значит и калорий тратите немного. А теперь вспомните о том, как вы обычно проводите вечера и выходные дни. Если отдыхать вы предпочитаете, лежа перед телевизором или сидя за компьютером, то есть большой шанс, что уровень «хорошего» холестерина у вас ниже, чем нужно. Есть исследования, которые доказывают эту взаимосвязь.Кроме того, сидячий образ жизни может довести до ожирения — что тоже может негативно сказаться на уровне холестерина.КурениеВряд ли вы до сих пор не знаете, что курение вредит здоровью. Однако сигареты не только убивают ваши легкие, но и могут повысить уровень холестерина.Все дело в том, что когда курильщик вдыхает дым, в его легкие попадает акролеин. Он быстро попадает в кровоток, где может мешать «хорошему» холестерину удалять «плохой» из артерий — липидный обмен в итоге нарушается. При этом высокий холестерин и курение — это в целом убийственное комбо для вашего сердца и сосудов.СпиртноеЕсли вы пьете слишком много алкоголя, ваш организм может не справляться с метаболизмом триглицеридов — это значит, что жир будет откладываться в вашей печени, а холестерин станет выше. Особенно плохо, если вы еще и закусывать предпочитаете жирной, калорийной едой. Так что привычка каждый вечер пятницы проводить в баре, уплетая бургеры с пивом, может серьезно навредить вашему здоровью.СтрессЛюди, которые чаще сталкиваются со стрессом, чаще страдают от атеросклероза. Дело в том, что гормон стресса кортизол может влиять на уровень холестерина. Причем нанести вред могут как и продолжительные переживания, так и кратковременные.Заведующая отделением артериальной гипертонии, кардиолог высшей категории, липидолог, кандидат медицинских наукЧто еще можно сделатьКак отмечает кардиолог Инна Жевагина, для того чтобы контролировать уровень холестерина в крови, необходимо сдавать время от времени специальный анализ — липидограмму.Кроме того, важно следить за давлением — потому что гипертония может развиваться как раз из-за холестериновых бляшек.Если подробнее говорить о питании, то тут, как отмечает врач, надо больше жира бояться сахара. Поэтому не стоит есть сладкое и мучное слишком часто. Для поддержания хорошего самочувствия нужно съедать не менее 400 г фруктов и овощей, не учитывая картофель. Мясо и продукты животного происхождения есть тоже можно, однако желательно сократить потребление субпродуктов, жирной «молочки» и цельного молока, яичного желтка.