Зеленый лук назван врачом одним из самых полезных продуктов зимой

Врач Марьям Сайфулина рекомендует при отсутствии противопоказании чаще есть в сезон холодов зеленый лук.Медик рассказала в беседе с РИАМО, почему зеленый лук считается одним из самых полезных продуктов холодной осенью и зимой. По словам Сайфуллиной, в сезон погодного ненастья и разгула инфекций организму как никогда важно получать достаточно витаминов группы B – конкретно B6, B12. Эти вещества нужны для организма, поскольку задействуются в процессах кровоснабжения и выработки иммунных компонентов.Врач сообщила, что из натуральных источников содержать названные витамины, помимо зеленого лука, могут следующие продукты.«Например, фрукты и овощи, окрашенные в зеленый цвет, – это зеленые яблоки, зеленый лук, травы: петрушка, укроп», – проинформировала Сайфллина.Также, по мнению специалиста, важно поддерживать в организме достаточно высокий уровень витамина D. Совсем не лишним в это время года будет проверить его содержание в крови и при необходимости восполнить его добавками и продуктами питания.