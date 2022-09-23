Нас пугали этим в детстве: может ли лопнуть мочевой пузырь у человека

Помните «бородатый» анекдот про мальчика, которому мама запрещала пить много горячего чая? Мол, иначе мочевой пузырь лопнет, ноги обожжет. Смешно, но в то же время тревожно — а вдруг в этой шутке только доля шутки?Многих из нас в детстве пугали — если долго не ходить в туалет, когда мочевой пузырь наполнен, может случиться неприятность — он просо лопнет. Эта детская «страшилка» прочно засела в наших умах. Но насколько подобные высказывания реальны — может ли лопнуть мочевой пузырь у человека на самом деле, если очень долго терпеть, не ходить в туалет по-маленькому, чтобы орган буквально переполнился?Да, длительно терпеть вредно, это врачи не отрицают. Ходить в туалет, чтобы помочиться, нужно примерно один раз в 4-6 часов или по необходимости, когда возникают позывы. Но потерпеть, если ситуация не позволяет опорожниться прямо сейчас, тоже можно, на здоровье это не отразится. «Доктор Питер» задал вопросы по поводу этой проблемы Дмитрию Журавскому, урологу-андрологу.Впечатляющей вместимостиПочки непрерывно образуют мочу небольшими порциями. Она собирается из клубочков в почечные лоханки, стекает по мочеточникам и собирается в мочевом пузыре. В целом, до того момента, когда возникает позыв к мочеиспусканию, в мочевом пузыре накапливается около 300-500 мл мочи.Но если возможности помочиться сразу после возникновения позывов нет, вполне можно потерпеть, накопить больший объем мочи и опорожниться несколько позже. Общая емкость мочевого пузыря достигает примерно 800-1000 мл. Но это совершенно не значит, что он должен наполняться «под завязку», опорожнять его нужно регулярно, при первой возможности.Где пределМочевой пузырь — по-своему уникальный орган, который рассчитан на определенные нагрузки. Он стоит из нескольких слоев мышц, образующих прочный каркас, по внутренней поверхности он покрыт слоем слизистой оболочки и содержит клетки специального переходного эпителия. Это особый тип ткани, способный к сильному растяжению.Благодаря своему строению мочевой пузырь невероятно хорошо растягивается: по этому показателю он обходит даже желудок. Считается, что орган может вместить в себя до 10 литров воды — но проверять этот факт на практике не стоит! В отношении того, каков запас прочности у этого органа, ученые проводили исследования, когда мочевой пузырь «под завязку» наполняли жидкостью. Он растягивался практически на всю брюшную полость, но при этом не лопался.Из-за чего пузырь может лопнутьНо чисто теоретически, может ли слишком большое количество мочи спровоцировать разрыв стенки? Что должно случиться, чтобы мочевой пузырь лопнул? По мнению врача, существуют две основные причины разрыва мочевого пузыря.Первая — это механическое воздействие, когда орган получает повреждение в результате серьезной травмы. Такое возникает в результате чрезвычайных ситуаций, ДТП, техногенных катастроф.Вторая — спонтанный разрыв. В этом случае мочевой пузырь лопается из-за слишком большого скопления мочи. Обычно это происходит, если выходу жидкости мешает какое-либо препятствие. Например, большая аденома простаты у мужчин.Чем это опасноМеханизм разрыва также бывает разным и зависит от положения мочевого пузыря. В пустом состоянии орган располагается за пределами брюшной полости. Это наиболее благоприятный вариант, так как при разрыве моча не затронет находящиеся рядом органы. А вот если мочевой пузырь лопнет в наполненном состоянии, то моча заполнит собой брюшную полость. В результате у человека может начаться воспаление тканей брюшины — перитонит.Это уже чревато крайне тяжелыми и даже катастрофическими последствиями. Не случайно, когда в больницу поступает пациент с переломами костей таза или травмами в области живота, у него обязательно проверяют состояние мочевого пузыря. Для этого проводят специальное исследование — цистографию. В уретру вставляют катетер, по которому вводят контрастное вещество. Так врачи могут исключить или подтвердить разрыв мочевого пузыря. Если повреждение обнаружено, орган в экстренном порядке зашивают. В противном случае моча будет подтекать и вызовет воспаление.Что чувствует человек, когда «лопается» мочевой пузырьВозникает закономерный вопрос — какие есть признаки, что пузырь лопнул? Врач подчеркивает, что ощущения при разрыве мочевого пузыря зависят от обстоятельств, при которых он произошел. Человек с переломом или другой травмой не почувствует ничего особенного, так как в этот момент он и так будет под воздействием болевого шока.А вот при спонтанном разрыве внизу живота начинается крайне острая или, как ее называют врачи, кинжальная боль. При этом одновременно человек может испытывать чувство облегчения от опорожнения мочевого пузыря. Правда, длится оно недолго, после чего это ощущение уступает место сильной боли.Что делать в этом случаеРазрыв мочевого пузыря — ситуация крайне серьезная. По статистике, примерно в 20 — 25% случаев он заканчивается летальным исходом. При этом чаще всего причиной смерти пациента становится отсутствие своевременной медицинской помощи. Поэтому при подозрении на разрыв требуется экстренная госпитализация. Следует как можно быстрее вызывать скорую помощь.