Каждый зуб связан с органом в теле: боль в любом может предсказать проблемы в будущем

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Вряд ли найдется много счастливчиков, которые никогда в жизни не испытывали «прелести» зубной боли.И хотя зачастую зубная боль свидетельствует о заболеваниях десен или кариесе, в некоторых случаях она может сигнализировать о проблемах в работе внутренних органов.Дело в том, что каждый зуб отвечает за определенный орган или систему в теле человека, поэтому таким образом наш организм «намекает» нам на возможное заболевание. Вот как понять, почему у вас болит тот или иной зуб.Если вас беспокоит зубная боль, логичным будет сразу же обратиться к стоматологу и искать проблему непосредственно в источнике боли.Тем не менее, иногда бывает, что зуб полностью здоров или же и вовсе давно удален, но боль в этом месте все равно время от времени дает о себе знать.Такая фантомная боль как раз и свидетельствует о неполадках во внутренних органах, которые посылают сигналы зубамКак утверждают многие эксперты, состояние наших почек и мочевого пузыря отражается на нижних и верхних резцах, а печень связана с клыками.Премоляры (4 и 5 зубы, расположенные с обеих сторон челюстей за клыками) тесно связаны с легкими и толстой кишкой. Коренные зубы (6 и 7) указывают на состояние поджелудочной железы, селезенки и желчного пузыря, в то время как зубы мудрости говорят о состоянии сердца и тонкого кишечника.Признаком хронического пиелонефрита, цистита или отита является боль в первом и втором резцах.О тонзиллите и остеохондрозе может свидетельствовать периодическая боль в первом резце, а постоянная боль в том же районе является признаком холецистита или гепатита.При аллергических реакция, таких как астма или риносинусит, а также при хронических воспалениях легких и колитах болят четвертый и пятый коренные зубы.Также боль нижних и верхних коренных зубов является показателем проблем с плечевыми или коленными суставами. Кроме того, боль коренных зубов может указывать на воспалительные процессы в кишечнике.Гастрит, анемия, язва двенадцатиперстной кишки или панкреатит проявляются болью в верхних шестерках и семерках.Если же болят только верхние шестерки, возможно, у вас опухоль щитовидной железы, синусит, тонзиллит или воспалена селезенка. Если вы страдаете от атеросклероза, вы можете испытывать боль в нижних коренных зубах.Эксперты утверждают, что боль в нижних семерках является показателем того, что у человека проблемы с легкими, такие как астма, воспаление или бронхит.Кроме того, такая боль также может быть признаком наличия полипа в кишечнике.Между органами и зубами существует очень тесная связь, поэтому уделяйте внимание состоянию вашей ротовой полости. Регулярно посещайте стоматолога, чтобы как можно раньше выявить заболевания.