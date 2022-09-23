Названы три группы продуктов, способных продлить жизнь более чем на 10 лет

Исследования показывают, что определенные продукты могут делить человеческую жизнь дольше на целое десятилетие.Исследования показывают, что три группы продуктов могут увеличить продолжительность жизни «более чем на десять лет», об этом информирует издание Express. По его данным, ученые анализировали, как продукты, начиная от фруктов и овощей и заканчивая переработанным мясом и подслащенными напитками, влияют на продолжительность жизни. В результате ими были определены различные группы продуктов, которые особенно полезны для долголетия.Такими продуктами специалисты назвали зерновые, бобовые и орехи.«Соблюдение рациона, включающего бобовые, цельнозерновые продукты, орехи, а также меньшее количество красного и переработанного мяса, рафинированного зерна и подслащенных напитков может увеличить продолжительность жизни тех, кто начинает придерживать его как можно раньше, более чем на десять лет», - таково мнение экспертов.Также ученые подсчитали, что если здорового рациона начнут придерживаться мужчины и женщины возрастом 60 лет, их прирост продолжительности жизни может составить восемь лет. По их словам, даже 80-летние люди могут получить пользу от употребления продуктов, повышающих продолжительность жизни, – благодаря такой пище они могут прожить дополнительно 3,4 года.