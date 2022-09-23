Риски, связанные с использованием многоразовых контактных линз

Специалисты в Великобритании и Европе наблюдают рост редкой глазной инфекции — акантамёбного кератита, которое может привести к 25%-ой потере зрения или даже слепоте. Исследование показало, что чаще всего подвержены этому заболеванию люди, пользующиеся многоразовыми контактными линзами.Люди, которые носят многоразовые контактные линзы, почти в четыре раза чаще, чем те, кто пользуется одноразовыми, заболевают редкой глазной инфекцией, угрожающей зрению, говорится в новом исследовании, сообщает МedicalХpress.Результаты опубликованы в журнале Ophthalmology. Акантамёбный кератит (АК) — это один из видов микробного кератита (инфекции роговицы), возбудителем которого выступает Acanthamoeba, цистообразующий микроорганизм. В тяжёлых случаях заболевание приводит к частичной потере зрения или слепоте, многие пострадавшие нуждаются в трансплантации роговицы для восстановления зрения.Использование контактных линз в настоящее время является основной причиной микробного кератита у пациентов со здоровыми глазами. Для изучения рисков заболевания учёные привлекли более 200 пациентов офтальмологической клиники, в том числе 83 человека с АК, и сравнили их со 122 участниками, которые выступали в качестве контрольной группы.Люди, которые носили многоразовые мягкие контактные линзы, имели в 3,8 раза больше шансов на развитие АК по сравнению с людьми, которые носили однодневные одноразовые линзы.Принятие душа в линзах увеличивало вероятность АК в 3,3 раза, а ношение линз в течение ночи увеличивало вероятность в 3,9 раза. Среди тех, кто носит одноразовые линзы ежедневно, повторное их использование повышает риск инфицирования.При дальнейшем анализе исследователи подсчитали, что 30-62% случаев АК в Великобритании и, возможно, во многих других странах можно было бы предотвратить, если бы люди перешли с многоразовых линз на одноразовые.Также авторы перечисляют другие методы профилактики. Среди них – избегание контакта с водой при ношении линз, а также соблюдение правил гигиены – в частности, тщательное мытьё и сушка рук перед тем, как надевать линзы.