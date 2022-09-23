Японские ученые раскрыли тайну пигментации кожи

Нарушения пигментации кожи связаны с особой ролью, которую играют сенсорные нейроны. К такому выводу пришли исследователи из Токийского университета, которые обнаружили новую терапевтическую мишень для будущих средств лечения кожи.Науке уже известно, что нарушения пигментации кожи, как правило, вызываются аномальной выработкой меланина - пигмента, вырабатываемого клетками кожи меланоцитами. Если меланоциты повреждаются или их становится просто меньше, то выработка меланина нарушается - его становится слишком мало или слишком много. Всё это и приводит к возникновению пигментных пятен на коже. Иногда они наблюдаются только на лице, а порой затрагивают всё тело.И вот теперь японские ученые обнаружили новую терапевтическую мишень для лечения нарушений пигментации - сенсорные нейроны кожи человека. Установлено, что эти нейроны играют важную роль не только в пигментации, но и во всей физиологии. Сенсорные нейроны помогают нам ощущать кожей, но эти клетки делают нечто больше. Они выделяют белок под названием молекула репульсивного управления B. Исследование показало, что этот белок регулирует меланоциты, включая их процессы выживания и потемнения. При таких медицинских состояниях как нейрокожные заболевания и меланомы, часто связанных с нарушениями пигментации, химическое и местное лечение бывает не очень эффективным. Исследователи рассчитывают, что их открытие приведёт к разработке новых лекарств, которые можно будет использовать вместе с уже имеющимися для достижения лучших результатов.