Правила первой помощи, о которых важно знать каждому

Первая медицинская помощь – это не просто определенный алгоритм срочных мер, но и действия направленные на спасение человека, жизнь которого, в момент непредвиденной ситуации, зависит только от каждого из нас!В любой момент вы или кто-то из окружающих может получить травму или заболевание. Используя базовую первую помощь человеку, вы можете предотвратить усугубление незначительного несчастного случая. В случае серьезной неотложной доврачебной медицинской помощи вы можете даже спасти жизнь. Вот почему так важно освоить базовые навыки оказания первой помощи.Что надо сделать до того, как оказывать помощьУспокойтесь, помогите успокоиться пострадавшемуСделайте два?три глубоких вдоха и выдоха. При стрессе люди суетятся, плохо оценивают окружающую обстановку, у них дрожат руки, подгибаются колени. В таком состоянии проще навредить, а не помочь. Ваша задача — преодолеть волнение.Если пострадавший в сознании, предложите ему дышать медленно и максимально глубоко.Оцените обстановку вокругЕсли она опасна (например, вы находитесь в толпе или в зоне задымления), надо как можно быстрее вывести пострадавшего в более спокойное место. Учтите, что это не всегда возможно. Если есть подозрение на серьёзный перелом, травму позвоночника, внутреннее кровотечение, двигать пострадавшего до приезда скорой нельзя. В таком случае громко попросите окружающих прикрыть вас.Решите, нужна ли скораяМы не всегда можем правильно оценить, насколько тяжелы повреждения, которые получил человек. Особенно трудно с трезвыми оценками в стрессовой ситуации. Но лучше обратиться за квалифицированной помощью и выяснить, что она не нужна, чем не обратиться — и дождаться трагических последствий.Если вам кажется, что нужна скорая, скорее всего, вы правы. Если ещё сомневаетесь, сверьтесь со списками опасных симптомов при разных видах травм. Перечни находятся нижеУчтите: даже если вы немедленно наберёте 103, до приезда парамедиков или спасателей пройдёт не менее 10–20 минут. Поэтому некоторое время придётся действовать самостоятельно. Как, впрочем, и в том случае, если вы уверены, что травма несложная и можно обойтись без специализированной медицинской помощи.По возможности наденьте медицинские или одноразовые перчаткиОказывая первую помощь, вы можете соприкоснуться с кровью, через которую передаются инфекционные заболевания (гепатит, сифилис, СПИД). Риск заражения повышается, если на открытых участках кожи у вас есть царапинки или ранки. Защитите себя.Продезинфицируйте руки, если стерильные перчатки найти не удалосьЭто особенно важно, если у пострадавшего есть открытые раны или кровотечение: помогая, вы можете занести инфекцию. Обработайте пальцы и ладони гелем?антисептиком, протрите влажными салфетками или аптечным спиртом или хотя бы промойте водой из бутылки, если другие варианты дезинфекции недоступны.Что делать при ушибах и гематомахЧаще всего ушибы и синяки безопасны. Но иногда за ними скрываются более серьёзные травмы: вывих, перелом, внутреннее кровотечение, сотрясение мозга. Поэтому будьте внимательны к дополнительным симптомам.Когда надо вызывать скоруюНемедленно набирайте 103, если:Ушиб или гематома расположены на голове и сопровождаются слабостью, шумом в ушах, головокружением, подташниванием, нарушениями зрения. В этом случае речь может идти о сотрясении мозга.После удара в живот появились резкая боль, слабость, бледность, шум в ушах, выступил холодный пот. Возможно, это внутреннее кровотечение, вызванное повреждением жизненно важных органов.После удара в спину появились одышка, кашель с кровью либо руки и ноги стали ватными, а то и вовсе перестали слушаться. Это говорит о возможном ушибе лёгкого или повреждении позвоночника.Удар был в грудную клетку, и теперь с сердцебиением или дыханием что?то не то. Возможно, пострадали сердце или лёгкие (например, лёгкое может быть задето при переломе ребра).Повреждена конечность (например, при неудачном падении на колено, кисть, ударе локтем о стену), и место удара не только болит, но и отекло, стало сложно или невозможно согнуть руку или ногу в суставе. Так выглядят перелом, вывих или разрыв связок.Что делать, пока ждёте врачаОбщих правила всего два: обеспечить покой и приложить к месту ушиба охлаждающий компресс. Это могут быть завёрнутые в тонкую ткань или салфетку бутылка с холодной водой, снег, лёд. Подойдут также предметы с гладкой холодной поверхностью — например, ложка или телефон с металлическим корпусом.Если речь об ушибе головы, пострадавшему желательно обеспечить полусидячее положение, чтобы кровь не приливала к мозгу. Иначе возрастает риск смертельно опасного кровоизлияния. Только учтите: если, помимо ушиба головы, есть другие повреждения, особенно в районе таза, грудной клетки, позвоночника, двигать пострадавшего до приезда спасателей вообще не стоит.Что делать, если опасных симптомов нетПри травмах, которые не угрожают жизни, достаточно так называемой RICE?терапии.R — Rest. Постарайтесь обеспечить ушибленной области покой. Если речь о суставе, поменьше им двигайте.I — Ice. Чтобы уменьшить боль, приложите к повреждённому месту что?то холодное. Например, обёрнутый в тонкое полотенце пакет со льдом или замороженными овощами, грелку, наполненную ледяной водой, или хотя бы охлаждённую стальную ложку.C — Compress. Можно (но не обязательно) наложить на место ушиба тугую повязку. К примеру, надеть компрессионные гольфы. Это поможет снять отёк.E — Elevate. Сразу после травмы постарайтесь хотя бы на несколько минут поднять пострадавший участок выше уровня сердца. Эта процедура уменьшит размеры возможной гематомы.Чтобы не так болело, можно принять нестероидный противовоспалительный препарат (НПВП) — например, таблетку на основе ибупрофена.Что делать при кровотеченииСерьёзным повреждением может оказаться даже, на первый взгляд, небольшая царапина. И тем более опасно не всегда заметное снаружи внутреннее кровотечение.Когда надо срочно вызывать скоруюЭкстренная медицинская помощь необходима, если:Вы не можете остановить кровотечение на протяжении 5 минут, даже прикладывая к ране бинты и, если травмированы конечности, используя жгут.На ваш взгляд, крови слишком много, она течёт ручьём.Вы подозреваете внутреннее кровотечение. Его симптомы — резкая слабость, бледность, посинение пальцев, носа, губ, холодный пот, шум в ушах. В таком состоянии человек нередко хватается за живот. Также сопутствующими признаками могут быть рвота с примесью крови или стул характерного чёрного цвета.Присутствует предположительно глубокая рана брюшной полости или грудной клетки.Рана занимает большую площадь и активно кровоточит.Что делать, пока ждёте врачаВо?первых, обеспечить пострадавшему покой: любое движение усиливает кровообращение, а значит, может увеличить кровопотерю. Идеально — найти такое положение, в котором рана будет располагаться выше уровня сердца (например, если повреждена нога, то приподнимите её).Сильно кровоточащую рану не промывайте даже чистой водой! Это может привести к сепсисуВо?вторых, постарайтесь остановить кровь. Вот порядок действий:Осторожно удалите с раны одежду и поверхностный мусор. Только поверхностный! Ни в коем случае не углубляйтесь, не пытайтесь вытащить осколки или другие объекты, если они находятся внутри: это может усилить кровотечение. Не удаляйте сгустки свернувшейся крови.Наложите давящую повязку. Это может быть бинт или кусок чистой ткани. Просто сверните его в несколько раз, накройте им рану и прижмите ладонью. Поддерживайте постоянное давление, пока кровотечение не остановится. Но если внутри остались осколки или иные посторонние предметы, не нажимайте на них.Если кровь продолжает идти и рана расположена на конечности, по возможности наложите жгут (аптечный можно заменить ремнём, свёрнутым в верёвку куском прочной ткани, скотчем, шнурком): сильно стяните повреждённую руку или ногу на расстоянии 7–10 сантиметров выше раны.Обязательно подложите под жгут кусочек бумаги, на котором будет обозначено точное время наложения. Это важно: вы заблокировали кровообращение, поэтому через 1,5–2 часа ткани начнут отмирать. Жгут нужно вовремя снять.Если человек страдает от боли необходимо срочно дать обезболивающее. Положите анальгетик (например, на основе ибупрофена) под язык, лучше всего в растолчённом виде. Запивать таблетки не надо.Вы сделали всё возможное. Ждите скорую.Что делать, если опасных симптомов нетПри небольших поверхностных ранениях (царапинах, содранной коже) кровотечение обычно капиллярное. Оно остановится самостоятельно или в результате наложения давящей повязки.После этого промойте рану чистой водой, желательно с мылом (не перекисью водорода или йодом, они могут вызвать дополнительное раздражение). Затем прикройте рану чистой повязкой. Под неё, если есть возможность, стоит нанести аптечную мазь с антибиотиком. Повязку нужно менять один?два раза в день, пока рана не заживёт.