Некоторые фрукты и ягоды могут препятствовать возникновению морщин

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Исследования показывают, что плоды, содержащие пигменты, которые придают им интенсивный цвет, могут стимулировать обновление клеток и предотвращать появление морщин.Ученые констатируют: чем темнее кожура ягод и фруктов, тем интенсивнее их омолаживающее действие на кожу. Пигменты, придающие цвет, являются собственными УФ-защитными агентами плода, то есть, они защищают растение от чрезмерного солнечного излучения. Эти природные красители являются антиоксидантами из семейства флавоноидов – антоцианами.Дерматолог Григорий Гольдин сказал в комментарии для «МедикФорум», что вещества-антоцианы борются с вредными соединениями, называемыми свободными радикалами. Свободные радикалы вызываются стрессом, нездоровым образом жизни, токсинами окружающей среды, УФ-излучением и наносят ущерб организму, стимулируя в нем воспаление, которое может привести к сердечным заболеваниям, преждевременному старению, раку. Антоцианы удаляют эти свободные радикалы и ограничивают их негативное воздействие, защищая клетки организма от окислительного стресса.«Исследования показали, что антоцианы положительно влияют и на цвет лица – кожа кажется более здоровой, сияющей и молодой. Такой эффект обусловлен, в том числе, защитой от ультрафиолета. Чем лучше кожа защищена от него, тем лучше образуется коллаген и предотвращается появление морщин», - сообщил Гольдин.Кроме того, антоцианы помогают предотвратить рак кожи.Различные модели животных и пробирок показали, что красный пигмент растительных продуктов подавляет раковые клетки в зародыше, а также может замедлять рост опухолей, поделился врач.Какие продукты содержат больше всего антоцианов.Бузина.Черная смородина.Черешня.Ежевика.Клюква.Клубника.Терпкая вишня.Малина.Черный виноград.Среди овощей источниками полезных веществ являются черная фасоль, красная капуста, баклажаны.