«В зоне огромного риска»: кардиолог Гаглошвили рассказал, при каком давлении чаще всего случается инсульт

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По словам врача-кардиолога Тамаза Гаглошвили, пациенты часто его спрашивают: «У меня было давление 200, мог ли у меня случиться инсульт?». Как говорит специалист, сосудистая катастрофа намного чаще настигает человека при гораздо меньшем артериальном давлении.Как объяснил Тамаз Гаглошвили, люди, которые говорят, что спокойно переносят систолическое давление (верхнее число на тонометре) 150-160 и для них оно нормальное, глубоко заблуждаются. Врач заверил, что, по статистике, именно при давлении 160 чаще всего и случаются инсульты. Даже чаще, чем если бы оно подскочило до 200.- При «мягкой» гипертонии инсульты встречаются намного чаще, чем при давлении в 200. Это ни в коем случае не говорит о том, что можно безопасно ходить с давлением 200. Просто люди, которые ходят с давлением 160-170, успокаивая себя, что у них ничего не болит и им хорошо, находятся в зоне огромного риска получить инсульт, — рассказал кардиолог в своем телеграм-канале.Когда чаще всего случаются инсультыУ многих хронических заболеваний есть свой «режим» — определенные часы, в которые чаще всего происходит пик обострений.Людям из группа риска сосудистых катастроф важно не только соблюдать рекомендации врача и принимать назначенные врачом лекарства, но и быть особенно внимательными к своему состоянию утром. Как рассказывала терапевт-кардиолог-гериатр ФНКЦ ФМБА Светлана Мартынова, гипертония, как правило, наиболее опасна сразу после пробуждения. Приступы высокого давления чаще всего фиксируются между 6 и 10 часами утра — во время достижения самого высокого уровня артериального давления за день.У инсультов, к которым приводит медленный кровоток и высокое содержание липидов в крови, тоже есть свое время — пик этих сосудистых катастроф приходится на 4-6 часов утра. Инфаркты тоже «любят» утро — они чаще всего настигают людей с 6 до 9 часов утра, так как именно в это время повышается кровяное давление и вязкость крови.Кроме времени суток, для этих патологий есть еще и более опасные сезоны. По словам Светланы Мартыновой, чаще всего обострения происходят осенью и зимой.Так, инфаркты и приступы гипертонии чаще фиксируют в холодное время года, так как на него приходится пик заражений ОРВИ — они увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому врачи рекомендуют ежегодно прививаться от гриппа. Снижение температуры воздуха также повышают риск развития нарушения мозгового кровообращения — инсульта.Чтобы снизить риск утренних обострений, врач советовала просыпаться после 7:30 — по словам специалиста, это идеальное время для пробуждения. Также не следует сразу резко вставать с кровати — это надо делать спокойно и постепенно. Еще кардиолог рекомендовала начинать утро со стакана воды — это будет способствовать разжижению крови, и не забывать про физическую активность (по словам доктора максимально эффективными упражнения будут в период с 16 до 18 часов).