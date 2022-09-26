«В зоне огромного риска»: кардиолог Гаглошвили рассказал, при каком давлении чаще всего случается инсульт
Как объяснил Тамаз Гаглошвили, люди, которые говорят, что спокойно переносят систолическое давление (верхнее число на тонометре) 150-160 и для них оно нормальное, глубоко заблуждаются. Врач заверил, что, по статистике, именно при давлении 160 чаще всего и случаются инсульты. Даже чаще, чем если бы оно подскочило до 200.
- При «мягкой» гипертонии инсульты встречаются намного чаще, чем при давлении в 200. Это ни в коем случае не говорит о том, что можно безопасно ходить с давлением 200. Просто люди, которые ходят с давлением 160-170, успокаивая себя, что у них ничего не болит и им хорошо, находятся в зоне огромного риска получить инсульт, — рассказал кардиолог в своем телеграм-канале.
Когда чаще всего случаются инсульты
У многих хронических заболеваний есть свой «режим» — определенные часы, в которые чаще всего происходит пик обострений.
Людям из группа риска сосудистых катастроф важно не только соблюдать рекомендации врача и принимать назначенные врачом лекарства, но и быть особенно внимательными к своему состоянию утром. Как рассказывала терапевт-кардиолог-гериатр ФНКЦ ФМБА Светлана Мартынова, гипертония, как правило, наиболее опасна сразу после пробуждения. Приступы высокого давления чаще всего фиксируются между 6 и 10 часами утра — во время достижения самого высокого уровня артериального давления за день.
У инсультов, к которым приводит медленный кровоток и высокое содержание липидов в крови, тоже есть свое время — пик этих сосудистых катастроф приходится на 4-6 часов утра. Инфаркты тоже «любят» утро — они чаще всего настигают людей с 6 до 9 часов утра, так как именно в это время повышается кровяное давление и вязкость крови.
Кроме времени суток, для этих патологий есть еще и более опасные сезоны. По словам Светланы Мартыновой, чаще всего обострения происходят осенью и зимой.
Так, инфаркты и приступы гипертонии чаще фиксируют в холодное время года, так как на него приходится пик заражений ОРВИ — они увеличивают риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому врачи рекомендуют ежегодно прививаться от гриппа. Снижение температуры воздуха также повышают риск развития нарушения мозгового кровообращения — инсульта.
Чтобы снизить риск утренних обострений, врач советовала просыпаться после 7:30 — по словам специалиста, это идеальное время для пробуждения. Также не следует сразу резко вставать с кровати — это надо делать спокойно и постепенно. Еще кардиолог рекомендовала начинать утро со стакана воды — это будет способствовать разжижению крови, и не забывать про физическую активность (по словам доктора максимально эффективными упражнения будут в период с 16 до 18 часов).
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