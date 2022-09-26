Почему женщинам лучше тренироваться с утра

Представительницы прекрасного пола теряют больше жира в области живота, если тренируются утром, а не вечером. К такому выводу пришли учёные одной из американских лабораторий питания.Новое исследование показало, что женщинам лучше тренироваться по утрам, а не по вечерам, если они хотят избавиться от жира на талии. Кроме того, утренние тренировки лучше позволяют контролировать артериальное давление. Авторы исследования изучали физическую форму, здоровье и силовые показатели мужчин и женщин, разделив их на две группы. Одна занималась четыре раза в неделю с 6:00 до 8:00, а другая - с 18:30 до 20:30. Из 65 участников половина были женщинами.Тренировки были одинаковыми в любое время дня и состояли из силовых и интервальных нагрузок в течение 35 минут, йоги, пилатеса, бега и других аэробных упражнений. Исследование длилось 12 недель, и все его участники по завершению эксперимента находились, в целом, в более хорошей физической форме вне зависимости от времени тренировок. Но если для мужчин не имело особого значения, утром или вечером происходили посещения спортзала, то у женщин эта разница обнаружилась. Тренировки по утрам на 3% больше помогали уменьшить общее количество жира в организме, по сравнению с занятиями вечером. А количество абдоминального жира, то есть того, что портит нам талию, сократилось на 7% больше. Наконец, у занимающихся по утрам женщин более выраженно снизилось артериальное давление. Правда, вечерние тренировки позволили на 7% больше повысить силу в верхней части тела женщины.