Это очень просто: диетолог Мосли рассказал о доказанном наукой способе похудеть, не считая калорий

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Известный врач Майкл Мосли рассказал, какая простая привычка поможет быстрее сбросить килограммы. Этот способ очень эффективен и позволяет не считать калории — доказано учеными.Оказывается, похудеть можно, прибегнув к очень простой и доступной всем стратегии — причем, она не подразумевает сокращения калорий или строгой диеты, но на самом деле может быть весьма эффективной.О научном способе сбросить вес рассказал известный британский врач и диетолог Майкл Мосли и в доказательство привел исследование ученых Манчестерского университета. Они выяснили, что одно простое правило во время приема пищи поможет людям, сидящим на диете, увеличить скорость метаболизма — это количество энергии, которое человек сжигает в состоянии покоя.Жуйте правильно- Скорость, с которой мы едим наш ужин или обед, гораздо меньше влияет на метаболизм, чем твердость пищи, попадающей в наш желудок, — объяснил Майкл Мосли изданию Daily Post. — Исследование, опубликованное в журнале Science Advances, показывает, что люди тратят больше энергии, пережевывая более твердые продукты — такие как орехи и сырые фрукты.В исследовании принимали участие мужчины и женщины. Их попросили жевать разные по твердости кусочки жевательной резинки без запаха — одна была мягкая, другая более жесткая. Далее ученые измеряли у участников исследования расход энергии на потребление кислорода и производство углекислого газа.Оказалось, что при жевании мягкой жвачки скорость метаболизма у участников эксперимента увеличилась на 10,2%, но еще более внушительные цифры показали те испытуемые, кто жевал твердую жевательную резинку — у них расход калорий возрос на 15,1%.- Это доказывает, что правильное пережевывание правильной пищи — важно для пищеварения, а главное — это реально простой способ увеличить сжигание калорий, — говорит Майкл Мосли.Жуйте дольшеМайкл Мосли напоминает, что есть вполне «рабочая» популярная теория о том, что любой кусочек пищи, даже если это картофельное пюре, надо жевать 32 раза — прежде, чем проглотить.- Эта теория основана на заявлениях гуру здорового питания Горация Флетчера, жившего еще в 19 веке в США. Его называли «Великий жеватель», — объяснил Мосли. — Возможно, он и правда был где-то рядом с истиной. Гораций умер от бронхита в возрасте 69 лет в 1919 году — причем, тогда средняя продолжительность жизни в США составляла всего 44 года.О подобной тактике для худеющих — жевать любую еду как можно дольше, 33 раза каждый кусочек, рассказывала и врач-эндокринолог Зухра Павлова. По ее словам, это поможет съесть гораздо меньше и таким образом снизить калорийность рациона.- На самом деле, жевательных движений может быть и чуть больше, и чуть меньше, главное, чтобы пища во рту превращалась в кашицу, — советовала в своем блоге Зухра Павлова. — Когда мы тщательно жуем и быстрее насыщаемся, нам требуется меньше калорий — так что есть шанс приятно похудеть.Врач также советовала пить воду маленькими глотками — это тоже очень важно для пищеварения и помогает похудеть и не растянуть желудок — если залпом выпить много воды, в моменте она может добавить ненужное давление на его стенки.