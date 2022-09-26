Почему бесполезна кетодиета

Нутрициолог Татьяна Ширкова сообщила, что за свою жизнь человек в среднем пробует около пяти диет, чтобы похудеть.По словам врача, чаще всего диеты не приводят ни к чему хорошему. Все они основаны на дефиците калорий, из-за которого и происходит похудение. Однако, как только диета заканчивается, вес возвращается даже с излишком.Об этом «Газете Ru» рассказала член Ассоциации нутрициологов, консультант по питанию с 10-летним опытом и ведущая программы по коррекции веса и оздоровлению Татьяна Ширкова.Нутрициолог пояснила, что появилась одна из модных диет, которая основана на употреблении только жирной пищи.При кетодиете нужно исключить все углеводы, чтобы организм вошёл в состояние кетоза. Кетоны образуются в печени при расщеплении жиров.Снижение веса происходит, потому что расщепляются не только жиры из пищи, но и те, которые находятся в организме.Однако Ширкова предупредила, что при кетодиете сильно увеличиваются риски развития сердечно-сосудистых заболеваний, так как организм не получает необходимые витамины и микронутриенты.Возникают и проблемы с печенью, так как перерабатывать большое количество жиров трудно даже здоровому органу. Почки тоже страдают от переизбытка белка.Появляется риск развития рака толстой кишки, потому что организму не хватает клетчатки, а также из-за дисбаланса микробиомы кишечника.Второе место по разрушительному действию занимает белковая диета. При ней возникают почти все проблемы, описанные при кетодиете, только добавляется сильное отравление организма.В процессе разбора белка на аминокислоты выделяется аммиак. В больших количествах он отравляет организм.Нутрициолог добавила, что ещё один разрушительный вид диеты – это голодание, которое длится более трёх дней. Спустя это время в организме кончается запас гликогена, поэтому неоткуда брать энергию, чтобы поддержать жизнеспособность клеток и очистить организм от токсинов и шлаков.По словам врача, лучший вариант похудения – это сбалансированное и правильное питание, совмещённое с занятиями спортом.