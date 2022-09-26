Некоторые продукты действуют как природные антибиотики: врач Гинзбург
Врач-диетолог Гинзбург проинформировал о том, что некоторые продукты действуют как природные антибиотики и способствуют профилактике многих инфекционных заболеваний.
«Чеснок, лук, клюква, брусника и настой ромашки могут быть использованы в качестве профилактических продуктов при определенных заболеваниях, поскольку обладают антибактериальным и противовирусным действием», - сообщил специалист, беседуя с URA.RU.
Михаил Гинзбург подчеркнул, что полезные продукты не следует рассматривать как лекарства – заменить ими фармакологию невозможно. Медик посоветовал рассматривать их как «оздоровительные профилактические продукты» а также средства, помогающие укрепить иммунитет. Употребление чеснока, лука, клюквы, брусники, настоя ромашки может быть особенно полезным при почечных болезнях, а также при воспалительных заболеваниях мочевыводящих путей, добавил он.
Специалист констатировал, что названные продукты должны лишь дополнять назначенное лечение инфекции.
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