Переедание перед сном может привести к лишним килограммам и бессоннице

Многие знакомы с чувством, когда совсем не хочется есть утром, зато вечером никак не получается усмирить аппетит. Это приводит к лишним килограммам и сантиметрам на талии, а еще к ухудшению качества сна и постоянной усталости после пробуждения. Почему так происходит?Нутрициологи считают, что на волчий голод вечером влияют несколько факторов.Уровень сахараПри нормальном уровне глюкозы организм быстро получает сигнал о сытости, но, когда сахар в крови падает, вы ощущаете усталость и чувство голода. Почему же утром мы не чувствуем, что уровень глюкозы упал? Специалисты считают, что всему виной стресс — если вы плохо спали или слишком нервничаете из-за предстоящего дня, организм выбрасывает глюкозу в кровь заранее, поэтому утро вы чувствуете себя сытой. А вечером после падения сахара можно почувствовать приступ сильнейшего голода.Как это исправить? Постарайтесь нормализовать ритм сна, сделать утро более комфортным и обязательно плотно пообедать, чтобы отложить резкое снижение сахара в крови. Чем дольше не едим, тем меньше хочется Многие диетологи считают крайне вредным стереотип о том, что не стоит есть после шести часов вечера. Такой график может привести к тому, что утром вы едва ли сможете позавтракать с аппетитом, а вечером придется терпеть сильный голод.Такой парадокс: чем дольше не едим, тем меньше хочется, подтверждают и сторонники интервального голодания. Но стоит помнить, что малейший перекус заставит организм выбросить в кровь порцию гормона голода и вы захотите плотно поесть.ПривычкаСамая частая причина отсутствия голода по утрам — сформировавшаяся привычка. Обычно ритуалы пищевого поведения формируются с детства: утром перед школой вы выбираете немного дольше поспать, потом не успеваете завтракать, собираясь в вуз или на работу. А вечером вас ждет обильный семейный ужин. Организм привыкает к такому расписанию и не сигнализирует после пробуждения, что пора перекусить.Изменить привычки может быть сложно, но специалисты считают, что хватит около трех месяцев, чтобы перестроиться.Стоит ли заставлять себя завтракать?Мнения специалистов расходятся. Некоторые считают, что первый прием пищи можно пропустить и поесть, когда почувствуете голод. Обычно это происходит около одиннадцати утра, а вечером ограничьтесь овощным салатом и порцией белковой пищи. Другие предлагают поменять пищевые привычки. Поможет в этом нормализация сна, а еще планирование завтрака вечером. Подумайте, что бы вы хотел съесть утром. Это может быть омлет, каша, даже десерт или выпечка. Если вы будете планировать завтрак, то утром мозг напомнит, что его ждет нечто приятное и поможет аппетиту. Кроме того, можно вводить завтрак понемногу: начинайте с фрукта — съешьте персик или яблоко, позже можно добавить что-то более сытное.