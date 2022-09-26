Кардиолог ФМБА рассказал, какой анализ точнее всего предскажет риск инфаркта

Все знают, как опасен высокий уровень холестерина, но смотреть только на общий его уровень не совсем правильно. Есть показатель, который может более точно указать на возможные проблемы с сосудами и предсказать риски смертельных болезней.

Уровень холестерина в анализе крови — один из важнейших показателей здоровья и возможных рисков сердечно-сосудистых заболеваний. Но чтобы точно понять, реально ли вам грозит атеросклероз, инфаркт или инсульт, недостаточно знать только цифры «общего» холестерина. Есть более точный показатель.

Врач-кардиолог, заведующий кардиологическим отделением Федерального научно-клинического центра ФМБА России (ФНКЦ ФМБА России)

Холестерин — хороший, плохой…

- Холестерин — это жироподобное вещество, которое входит в состав клеточной мембраны всех клеток тела человека, — объясняет «Доктору Питеру» врач-кардиолог ФКНЦ ФМБА Николай Дупик. — Холестерин необходим для синтеза кортизола и других стероидных гормонов, половых гормонов, синтеза желчных кислот, регуляции баланса фосфора и кальция.

Как известно, большая часть холестерина (75-80%) вырабатывается печенью, и только 20-25% холестерина попадает в организм с пищей. Холестерин встречается только в продуктах животного происхождения.

- Несмотря на то, что холестерин является незаменимым веществом, его избыток может привести к тяжелым последствиям для здоровья. Именно поэтому очень важно следить за его уровнем в крови, — говорит врач. — Холестерин в плазме крови находится в разном количестве в составе шести различных соединений — липопротеинов, условно их можно разделить на «хороший» и «плохой» холестерин.

«Хороший» холестерин представлен липопротеинами высокой плотности (ЛПВП), он выполняет «очистительную» функцию, собирает излишки «плохого» холестерина в кровеносных сосудах и способствует его транспортировке в печень, где происходит распад соединения.

«Плохой» холестерин образован всеми остальными липопротеинами, они доставляют необходимое количество холестерина к клеткам всего организма.

- Остатки «плохого» холестерина, которые не были утилизированы клетками и которые не удалось собрать «хорошему» холестерину, оседают на стенках артерий и со временем образуют холестериновые бляшки, препятствующие нормальному току крови и являющиеся причиной развития ишемической болезни сердца, инсульта, перемежающейся хромоты, — рассказывает Николай Дупик.
… и остаточный

По словам кардиолога, сейчас основная терапевтическая мишень в лечении атеросклероза и его осложнений — липопротеины низкой плотности — ЛПНП. Именно им отводят основную роль в развитии этого заболевания.

Но в последние годы исследователи переключают внимание врачей на другой показатель — так называемый остаточный или ремнантный холестерин (РХ). Он входит в состав липопротеинов очень низкой плотности, липопротеинов промежуточной плотности и ремнантных хиломикронов.

врач функциональной диагностики, кардиолог Европейского медицинского центра

Доказано учеными

- Главная роль липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в развитии атеросклеротических заболеваний была поставлена под сомнение в исследовании PREDIMED, — поясняет врач-кардиолог Рашид Сонгуров. — Первичная конечная точка представляла собой совокупность основных неблагоприятных сердечно-сосудистых событий, инфаркт миокарда, инсульт или смерть. Срок наблюдения в исследовании составил 4,8 лет. В итоге — основным фактором риска оказался остаточный, ремнантный, холестерин, увеличение концентрации которого было достоверно связано с ростом риска неблагоприятных сердечно сосудистых событий.

Наряду с традиционным измерением липидного профиля, определение остаточного холестерина дает дополнительную прогностическую ценность в оценке риска формирования сердечно-сосудистых событий — инфаркта миокарда и инсульта.

Формула остаточного холестерина

- Остаточный холестерин рассчитывается по формуле — общий холестерин (включает все виды циркулирующих в крови липопротеинов и холестерин, связанный с жирными кислотами) минус холестерин ЛПВП и минус холестерин ЛПНП, — рассказывает врач-кардиолог Николай Дупик. — Точность оценки сердечно сосудистого риска имеет принципиально важное значение для профилактики сердечно сосудистых заболеваний.

Врач отмечает, что по данным исследований, включение ремнантного холестерина в стандартные модели оценки риска сердечно-сосудистых заболеваний значительно улучшает выявление пациентов высокого риска, которые получат наибольшую пользу от максимально агрессивной первичной профилактики.

- Например, таким пациентам нужно как можно раньше начинать терапию статинами — это лекарства, снижающие уровень холестерина за счет подавления его синтеза печенью, — говорит кардиолог.

Кому важно знать уровень остаточного холестерина

пациентам с патологией сердечно-сосудистой системы,

людям с сахарным диабетом,

людям с алиментарно-конституциональным ожирением с целью оценки риска развития неблагоприятных сердечно-сосудистых событий,

для контроля эффективности медикаментозной (гиполипидемической) терапии, говорит доктор Сонгуров.

Важные цифры

- Общепринятого нормального уровня ремнантного холестерина в настоящее время нет, — обращает внимание кардиолог Николай Дупик. — В вышеуказанных исследованиях с избыточным риском сердечно-сосудистых заболеваний были связаны следующие уровни остаточного холестерина — натощак не более 0,8 ммоль/л, после еды — не более 1,6 ммоль/л.

Более высокие значения указывают на повышенный риск развития атеросклероза и его осложнений, повышенный риск сердечно сосудистой смертности.
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