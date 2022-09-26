Гиперсомния: еда помогает устранить чрезмерную дневную сонливость

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Не только недосып является проблемой, связанной с нарушениями сна, – достаточно много людей сегодня страдают от гиперсомнии, когда они спят долго, но все равно не высыпаются.Гиперсомния – это чрезмерная сонливость. По данным Фонда сна (Sleep Foundation), люди с гиперсомнией, как правило, спят от 9 до 11 часов в день, но при этом чувствуют усталость, разбитость, вялость. Гиперсомния может серьезно влиять на качество жизни человека, способствуя его замкнутости и изоляции.«Гиперсомния является общепризнанной проблемой, и если вы часто страдаете от сильной сонливости, которой трудно сопротивляться, вам следует поговорить с врачом. Показателем этого нарушения является отсутствие чувства отдохновения после пробуждения, а также ощущение днем, что вы можете заснуть в любое время», - констатирует Фонд сна.Его эксперты утверждают, то существуют «простые поведенческие изменения», которые помогают уменьшить чрезмерную сонливость. Например, исследования выявили несколько продуктов с полезным в этом плане эффектом. Было установлено, что употребление большего количества орехов, бобовых, фруктов и ненасыщенных жиров связано с улучшением качества сна – это, в свою очередь, снижает выраженность желания спать днем.Журнал Nutrients пишет, что чрезмерная дневная сонливость может быть связана с большим количеством употребляемых рафинированных углеводов и насыщенных жиров. Для поддержания энергии и бодрости днем этим продуктам следует предпочитать белковые источники и ненасыщенные жиры.Другие советы специалистов, помогающие улучшить качество ночного сна и снизить дневную сонливость.Ложиться спать в одно и то же время каждую ночь.Избегать употребления алкоголя и кофеина.Засыпать в спокойной обстановке.По возможности избегать лекарств, вызывающих сонливость.Избегать работы до поздней ночи.