Терапевт Голубенко назвала 5 причин постоянной усталости и сонливости у женщин

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Если к концу дня или после сдачи трудного проекта ты выжат как лимон — это вполне нормально. Мобилизация сил на выполнение сложной задачи истощает, нужен отдых. Но если сил нет каждое утро, нужно искать причину.Вечерняя усталость, ощущение разбитости и усталости после перенесенной простуды или на фоне обострения хронических «болячек» вполне нормальная реакция организма на стрессы. Но если в целом проблем со здоровьем нет, а усталость ощущается с утра, не прохладит после выходных или даже после отпуска, проведенного у моря или в санатории — это тревожный знак.Причинами слабости и сонливости, постоянной усталости, если речь идет о женщинах, могут быть анемия, гормональные сбои и даже серьезные болезни, которые пока себя другими симптомами еще не проявили. Но организм, бросая все силы на борьбу внутри, не оставляет энергии на работу и привычную активность. О причинах подобного мы поговорили с Лидией Голубенко, врачом-терапевтом, методистом.Врач-терапевт, эндоскопист, заведующая организационно-методическим кабинетом1. Дефицит железа и не толькоПервое, что чаще всего бывает у женщин, особенно молодого и среднего возраста — это дефицит железа, который влияет на доставку в ткани кислорода. Когда железа слишком мало, развивается анемия, если железа едва хватает на нужды организма, говорят о сидеропении — состоянии, при котором организм расходует ресурсы, которые отложены на «черный день». Но кроме железа, постоянная усталость, сонливость со слабостью возможна и при дефиците магния, витаминов группы В, особенно В12, В1 или В6, витамина D. Все они принимают участие в процессах, обеспечивающих работу мозга и все нервной системы.Как помочь? Прежде всего, сдать анализы крови, посмотреть уровень гемоглобина. Также стоит добавить в рацион больше свежих плодов, зелени. Дополнительно можно обсудить с врачом прием витамина D, магния с В6, добавок железа или комплекса витаминов с минералами.2. Отсутствие завтрака и еда на бегуПостоянная усталость возможна, если в крови резко колеблется уровень сахара из-за того, что утром вы не завтракаете, перекусываете всухомятку, на бегу, калорийными или сладкими продуктами, а затем вечером, добираясь до дома, плотно и сытно едите. Второй вариант — если вы на диете и ограничиваете поступление калорий.Как помочь? Постарайтесь перестроить свой график так, чтобы выделить время на полноценные приемы пищи трижды в день и еще два небольших перекуса — второй завтра и полдник. Сократите порции, но ешьте чаще. Постарайтесь уменьшить в рационе сладкие продукты, фастфуд, заменив их овощами, фруктами, злаковыми хлебцами, салатами, йогуртами.3. Скрытые болезни или их последствияВ последние два года одной из частых причин слабости с усталостью становится постковидный синдром. Он связан с негативным влиянием вируса и вызванной им инфекции на иммунную систему, мозг и весь организм в целом. Другая проблема — это хронические болезни — тонзиллиты, фарингиты, пиелонефриты, циститы и т.д. Любой очаг вялотекущего воспаления — это повышенный расход ресурсов организма. Тело работает в напряжении — поэтому на работу мышц остается меньше энергии.Как помочь? Пройти обследование, сдать хотя бы базовый минимум анализов, оценить общее состояние и пролечить все проблемные области. При астеническом синдроме после инфекций помогают дозированная нагрузка, прогулки, прием витаминов и растительных препаратов-адаптогенов — женьшень, родиола розовая, травяные чаи, зеленый чай, кофе. И нужно некоторое время, чтобы организм пришел в себя, просто немного снизьте темп своей жизни.4. Если гормоны «шалят»Причиной слабости, неопределенных недомоганий и сонливости могут быть начало менопаузы, беременность или ПМС. Изменения гормонального фона временно меняют обменные процессы, никаких особых вмешательств тут не нужно. Если же слабость серьезная, и нет сил ни на что, стоит проверить:Щитовидную железу, подобные проявления возможны при гипотиреозе.Гормоны надпочечников, иногда дефицит их гормонов тоже начинается со слабости и вялости.Половые гормоны — эстроген, тестостерон — дисбаланс тоже может давать подобную симптоматику.Чем помочь? Если выявлены гормональные сбои, нужно лечиться у эндокринолога. Врач подберет заместительную терапию или препараты для нормализации работы эндокринных органов. Дополнительно важно достаточно спать, получать все необходимые для синтеза гормонов вещества — йод, белки, цинк, жиры.5.Вы плохо или мало спитеЕсли женщина банально не высыпается или ее сон постоянно прерывается пробуждениями, он поверхностный и некачественный, весь последующий день может преследовать чувство разбитости, сонливость, усталость. Но если спать слишком долго, ситуация тоже может стать неприятной — возможно возникновение головной боли, плохого самочувствия.Чем помочь? Отводите на сон не менее 7, но не более 10 часов в сутки. Старайтесь ложиться и пробуждаться в одно и то же время даже в выходные, чтобы не сбивались тонко настроенные биоритмы. Не смотрите в спальне телевизор, уберите из нее гаджеты, источники света, повесьте плотные шторы. Если неудобно в постели, подумайте о замене матраса или подушки, постельного белья на приятное к телу.