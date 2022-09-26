Гинеколог Каплина рассказала о смертельном заболевании беременных

Тромбоз может привести к закупорке сосудов плаценты и гибели плода, рассказала гинеколог-эндокринолог, специалист по невынашиванию беременности, гемостазиолог Ольга Каплина. Врач перечислила и другие последствия смертельно-опасного заболевания беременных женщин.Во время беременности повышается риск тромбозов и заболеваний, связанных со свертываемостью крови, пояснила Каплина. Под действием гормонального фона в организме беременной начинается подготовка к будущим родам, что отражается также на скорости свертываемости крови. Так природа защищает женщину от обильной кровопотери.При беременности тромбы могут закупоривать сосуды матки, плаценты, что приводит к прекращению развития и гибели плода, а также опасно для жизни будущей матери, предупредила гинеколог-эндокринолог.«Также факторами риска образования тромбов у беременных женщин являются наличие близких родственников с тромбозом, антифосфолипидные антитела, генетическая тромбофилия, поздняя беременность, многоплодная беременность, постельный режим по показаниям ведения беременности с угрозой прерывания, кесарево сечение, ЭКО, системная красная волчанка, сахарный диабет и ревматоидный артрит»,— перечислила специалист.Беременной женщине при отсутствии противопоказаний следует заниматься посильными видами спорта, больше гулять, ходить пешком, плавать в бассейне, посещать фитнес для беременных, посоветовала гинеколог-эндокринолог.Врач отметила, для того, чтобы не развилось опасное заболевание, женщине нужно пить не менее двух литров чистой воды ежедневно, выполнять простые упражнения для ног, ходить, двигаться, менять положения тела, при увеличенных венах на ногах носить компрессионные чулки, надевая их сразу после пробуждения на весь день.