7 ранних признаков деменции

Увы, вылечить деменцию или хотя бы затормозить ее - пока не в наших силах. Но чем раньше мы узнаем о ее наступлении, тем более тщательно можно к ней подготовиться и смягчить первые тяжелые удары.Эпидемиологические исследования показывают, что тренировки для мозга и правильный образ жизни снижают риск развития деменции. Увы, это не дает стопроцентной гарантии, и миллионы людей на нашей планете уже столкнулись с этой болезнью. Важно выявить ее как можно раньше, и вот семь ключевых признаков старческого слабоумия на раннем этапе:Очень легкое снижение когнитивных функций. У человека проявляются такие признаки, как провалы в памяти, забывание знакомых слов или местонахождения повседневных предметов.Легкое снижение когнитивных функций начинает проявляться в виде проблем с памятью или концентрацией. Есть проблемы с вспоминанием имен и забыванием вещей. Очевидно увеличение проблем с планированием или организацией.Неспособность освоить новые навыки и язык, а также проблемы с числами.Умеренное снижение когнитивных функций проявляется забыванием недавних событий, большими трудностями при выполнении задач в социальной или рабочей обстановке, потерей ценного предмета, а также капризностью и замкнутостью.Умеренно выраженное снижение когнитивных функций с заметными провалами в памяти и мышлении, а также трудности с запоминанием собственного адреса/номера телефона.Трудности в выполнении своих повседневных дел — еще один признак, который обычно упускается из виду, поскольку процесс ограничения физической активности рассматривается как часть процесса старения.Лежащая в основе депрессия может маскировать ранние признаки болезни Альцгеймера. Периодические осмотры для исключения проблем с психическим здоровьем помогут диагностировать болезнь до того, как она ухудшится.