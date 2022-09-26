Почему ягодицы становятся плоскими: 5 причин, о которых вы не догадывались

Иногда форму тела можно откорректировать, не прибегая к радикальным методам.Культ идеальных ягодиц появился в начале двухтысячных, но пика достоин, благодаря Ким Кардашьян. Теперь большинство девушек мечтает о круглых, упругих ягодицах, но многие замечают, что эта часть тела у них выглядит плоской. Иногда так происходит из-за особенностей строения тела, но часто форму можно исправить, устранив причину несовершенства.Особенности осанкиИз-за неправильной осанки у многих девушек формируется кифоз позвоночника, изгиб, при котором таз подается вперед, а живот выпячивается вперед. Чтобы исправить это, необходимо постоянно следить за тем, в каком положении вы ходите, сидите, работаете. Все рекомендации просты: выпрямите плечи и опустите их, прогнитесь в пояснице и втяните живот. Следите за тем, чтобы спина оставалась ровной в течение всего дня.Малоподвижный образ жизниСпециалисты напоминают, что из-за недостатка движения мышцы теряют тонус, их объем становится меньше, а значит, ягодицы выглядят плоскими. При этом занятия должны быть умеренными: когда спорта слишком много, а питания недостаточно, начинают сгорать мышцы. В том числе и те, которые обеспечивают ягодицам округлую форму.Послеродовые измененияБаланс гормонов после рождения малыша иногда нарушается, увеличивается количество тех, которые отвечают за накопление и уплотнение жировой клетчатки. Она забивает мышцы и ухудшает форму тела, поэтому важно поддерживать нормальный гормональный фон. После родов не забудьте посетить эндокринолога, чтобы проконтролировать свое здоровье.Обувь на высоком каблукеТуфли на шпильках визуально делают ягодицы более округлыми, а фигуру женственной. Если вы постоянно носите обувь на высоком каблуке, то основная нагрузка идет на стопы и икры. А ягодицы получают недостаточную нагрузку и теряют аппетитную форму.Возрастные измененияОни происходят почти у всех, но в разное время. Конечно, когда начнет меняться ваше тело, зависит от образа жизни и состояния здоровья. Но со временем, так или иначе, мышцы уменьшаются, а жировой клетчатки становится больше.Что делать, чтобы сохранить форму ягодицЧередуйте туфли на шпильке с обувью на плоской подошвеРегулярно занимайтесь спортом,выберите те тренировки, которые вам нравятся: силовые, танцы, йогу или пилатесНормализуйте режим сна и бодрствованияВключайте в рацион больше белкаКонтролируйте осанку