Нутрициолог Калинчев рассказал, опасен ли отказ от мяса

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Врач-эндокринолог, нутрициолог, диетолог Алексей Калинчев рассказал, опасно ли отказываться от продуктов животного происхождения. Подробностями он поделился в беседе с ura.ru.По словам эксперта, отказ от одного только мяса не нанесет вреда организму, если при этом продолжать есть кисломолочные продукты и яйца:"История про анемию, дефицит железа, это не про то, ест человек мясо или нет. Это про то, как оно усваивается. Можно очень много есть красного мяса, но иметь анемию, или вообще не есть, и иметь хороший гемоглобин. Тут много факторов. И потеря железа, то есть, например, обильные месячные у женщин по причине каких-то гинекологических заболеваний. Или не усваивается, то есть тут патология ЖКТ. И тут тоже не важно, ест человек железо или нет".А вот полный отказ от продуктов животного происхождения может нанести вред здоровью, заявил Калинчев."Если просто не любишь мясо – ешь рыбу. Есть яйца и так далее. Опаснее вегетарианство, когда вообще уходит весь животный источник белка и жира", — заключил медик.