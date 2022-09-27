Врач-иммунолог: мед может принести не только пользу, но и вред

Мед может оказаться для человеческого организма как полезным, так и вредным продуктом, – об этом сообщила в интервью врач-иммунолог Ирина Эстрина.В России спрос на мед традиционно возрастает осенью, поскольку продукт начинают более активно есть, когда лечат сезонные инфекции, или с целью их профилактики. С помощью меда многие укрепляют иммунитет.«Мед относится к числу действительно полезных продуктов, но стоит помнить, что в некоторых случаях этот продукт может принести не только пользу, но и вред», - сказала иммунолог Эстрина, беседуя с «Известиями».Говоря о полезных для здоровья компонентах меда, специалистка отметила, что в его составе присутствуют витамины группы В. Помимо того, он содержит витамин С и витамин К, а также вещества-антиоксиданты, которые делают его противовоспалительным, противомикробным продуктом.«Всего две столовые ложки меда обеспечивают наш организм всеми важными витаминами и микроэлементами, необходимыми для укрепления иммунной системы», - заявила Эстрина.Потенциально вредное действие меда связано с содержанием в нем большого количества быстрых углеводов – питательных веществ, которые очень быстро усваиваются организмом и могут способствовать быстрому повышению уровня сахара в крови. По этой причине продукт не следует употреблять при нарушениях обмена веществ, проблемах с лишним весом или при сахарном диабете.Кроме того, с потреблением меда тесно связан риск аллергической реакции со стороны организма. Медик проинформировала, что симптомы аллергии на мед у разных людей могут сильно различаться тяжестью и характеристикой. Бывает и так, что человек, страдающий аллергий на определенный вид меда, может не испытывать никакого дискомфорта, употребляя другой.«У кого-то могут наблюдаться болезненное вздутие живота, спазмы, тошнота, рвота, диарея. В более сложных случаях могут появляться головные боли, головокружение, вплоть до обмороков. Также аллергия может проявляться в виде крапивницы, ринита, отека Квинке и даже анафилактического шока», - констатировала врач.