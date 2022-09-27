Ученый Федор Галкин рассказал, что может состарить вас быстрее, чем курение

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В исследовании университета Гонконга изучалось, сколько лет добавляют к реальному возрасту человека некоторые испытываемые им чувства. Выводы оказались вполне показательными.Есть реальный возраст, а есть биологический, отражающий реальное состояние нашего организма и мозга, и на последний очень сильно влияет не только физическое, но и психологическое здоровье.Некоторые испытываемые человеком чувства могут добавить к его биологическому возрасту чуть ли не пару лет — и ускорить процессы старения больше, чем курение или даже некоторые болезни. Об этом заявили ученые Стэнфордского университета и университета Гонконга.- Ваши тело и душа связаны — это наш главный посыл, — сказал Федор Галкин, один из авторов исследования, ведущий научный сотрудник гонконгского стартапа Deep Longevity.Что старит человекаИсследователи создали своеобразные «часы старения» на основе данных, собранных у 4846 взрослых. Анализировали биомаркеры крови, уровни холестерина и глюкозы, давление, учитывались пол, индекс массы тела и показатели показатели функции легких, пишет издание The Guardian.Затем команда ученых сравнила паспортный возраст участников исследования с тем, который посчитала созданная ими модель «часов старения». Разница варьировалась в среднем почти на 6 лет в большую или меньшую сторону фактического возраста.Оказалось, что сильнее всего старят человека перенесенный инсульт, заболевания печени и легких. Но выяснилось, что есть и другие факторы, влияющие на темпы биологического старения.- Чувство одиночества, депрессия и пережитые несчастья добавляют до 1,65 года к биологическому возрасту, — заявил исследователь Федор Галкин. — Поэтому забота о своем психологическом здоровье позволит замедлить темпы старения.Для сравнения: курение старит человека в среднем на 15 месяцев, то есть — меньше, чем чувство одиночества. А вот брак уменьшает биологический возраст — примерно на семь месяцев. Также биологически старше те, кто живет в сельской местности — по сравнению с городскими жителями.- Результаты этого исследования реально интересны и дополняют существующие данные из Северной Америки и Европы о том, что такие факторы, как стресс и низкое социально-экономическое положение, связаны с ускоренным старением, — сказал независимый эксперт Эндрю Стептоу, профессор психологии и эпидемиологии Университетского колледжа Лондона.Как оценить свой биологический возрастРанее «Доктор Питер» рассказывал, что есть несколько десятков способов понять состояние организма на данный момент — но одни слишком сложные, другие — не самые правдивые.Пока одним из самых достоверных способов определить свой биологический возраст считается формула ученых Алексея Горелкина и Бориса Пинхасова — они запатентовали новую формулу в 2008 году.Для расчетов нужны возраст, вес, рост, окружность талии, бедер. Для мужчин и женщин формулы разные.