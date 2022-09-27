Пиво признали полезным для мозга

Употребление двух кружек пива в день может уменьшить риск старческого слабоумия. К такому интересному выводу пришли исследователи из Австралии.Ученые предупреждают, что ежедневное употребление пива может снизить риск развития деменции. Они изучали распространённость употребления алкоголя и показатели старческого слабоумия среди 25 000 человек старше 60 лет. Если люди выпивали около двух кружек в день, то они на треть реже страдали расстройствами памяти, чем трезвенники.Наибольшей опасностью старческого слабоумия подвергались непьющие - у них риск увеличивался на 20%, по сравнению с теми, кто осушал по три кружки за вечер. Как полагают исследователи, их результаты показывают, что воздержание от алкоголя, по-видимому, не защищает от деменции.Однако другие эксперты отмечают, что если умеренное количество спиртного и может в какой-то степени предотвратить тяжёлое расстройство, его чрезмерное поглощение ещё более опасно. Чтобы свести риск для здоровья от алкоголя к минимуму, мужчинам и женщинам советуют регулярно употреблять не более 14 единиц алкоголя в неделю. Одна единица это 10 мл чистого спирта, что составляет приблизительно половину кружки пива крепостью в 3,6%, 25мл спиртных напитков крепостью 40%, также небольшой бокал 125 мл вина крепостью в 12% ежедневно.