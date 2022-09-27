Ученые объяснили, почему не следует мыть сырую курицу перед приготовлением

Эксперты в области здравоохранения рекомендуют не мыть курицу перед приготовлением, потому что это может привести к распространению вредных бактерий. Но для тех, кто все же предпочитает это делать, названы способы сделать этот процесс более безопасным.Многие повара продолжают мыть сырую курицу, несмотря на это предупреждение, и отсутствуют научные исследования, оценивающие степень передачи микробов через разбрызгиваемые капли. В исследовании, недавно опубликованном в журнале Physics of Fluids, ученые использовали большие чашки с агаром, чтобы подтвердить, что бактерии могут переноситься с поверхности сырой курицы через разбрызгивание.Ученые также идентифицировали и создали филогенетическое дерево бактерий, присутствующих на курице, и бактерий, переносимых во время разбрызгивания. Хотя пищевые патогены не были идентифицированы, они отмечают, что организмы того же рода, что и патогены, переносились с поверхности цыпленка через эти капли.Сырая курица может быть заражена сальмонеллой и другими бактериями, вызывающими болезни пищевого происхождения. Даже незначительное разбрызгивание может загрязнить раковину микробами, которые могут распространяться при контакте с другими продуктами и руками.Исследователи показали, что высота крана, тип потока и жесткость поверхности играют роль в высоте и расстоянии брызг. Используя высокоскоростную визуализацию для изучения причин разбрызгивания, они обнаружили, что увеличение высоты крана приводит к нестабильности потока, которая может увеличить разбрызгивание. Кроме того, разбрызгивание мягких материалов, таких как курица, может привести к образованию борозд на поверхности, что приведет к разбрызгиванию в условиях потока, которые не будут разбрызгиваться на изогнутой твердой поверхности.«Мы пришли к выводу, что мытье сырой курятины создает риск переноса патогенов и перекрестного загрязнения посредством выброса капель, и что изменение условий мытья может увеличить или уменьшить риск разбрызгивания», — говорит доктор Хлумски, исследователь из Университета химии и технологии в Праге.