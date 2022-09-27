6 утренних симптомов, которые сигналят о проблемах с мочевым пузырем

Проблемы с походом в туалет «по-маленькому» некоторые стесняются обсуждать даже с врачом. Особенно это касается мужчин — слишком уж неловко. Эксперты рассказали, в каких случаях без уролога уже точно не обойтись.Когда болит мочевой пузырь, то человек чувствует дискомфорт в нижней части живота, боль может отдавать и в область паха. Зачастую возникает деликатная проблема — сложно сходить в туалет «по-маленькому» — мочеиспускание становится редким, или, наоборот, человек вынужден бегать в туалет чуть ли не каждые полчаса.Урологи рассказали, как понять, что без профессиональной помощи вам уже точно не обойтись.Врач-уролог, заведующий урологическим отделением Ленинградской областной клинической больницы, доктор медицинских наук.Как устроен мочевой пузырьВ отличие от многих внутренних органов стенка мочевого пузыря у человека представлена поперечно-полосатой мускулатурой.- Не гладкими мышцами, которые не поддаются управлению с помощью мозга, а поперечно-полосатой, как мускулатура скелета. Мы можем напрягать и расслаблять мышцы мочевого пузыря, — поясняет Андрей Селиванов.Емкость мочевого пузыря у мужчин побольше, у женщин — поменьше. Этот орган, кстати, может растягиваться до нереальных размеров, причиняя при этом боль, но не лопаясь. Но если по нему в этот момент ударить, то трагедии не избежать — произойдет разрыв мочевого пузыря.Врач-уролог, андролог. Доктор медицинских наук. Член Европейской ассоциации урологов (EAU).Также важно сказать, что стенка мочевого пузыря состоит из трех оболочек: внутренняя — слизистая, средняя — мышечная, наружная — серозная, говорит Александр Лубенников.У мочевого пузыря две главных функции: накопление и опорожнение мочи.- Когда в органе находится 200-350 мл мочи, человек не ощущает позыва, в туалет ему не хочется. Если же есть какие-то проблемы с мочеполовой системой, то эти позывы будут гораздо чаще, — поясняет уролог.Когда мочевой пузырь начинает «болеть»Для большинства заболеваний мочевого пузыря характерны три симптома, говорит Андрей Селиванов:Болевые ощущения во время мочеиспускания или при наполненном мочевом пузыре. Очень часто этот симптом возникает утром, когда человек идет мочиться: либо наполненный орган уже болит, либо неприятные ощущения появляются после опорожнения. Также человек жалуется на зуд, боль, жжение в области мочеиспускательного канала;Наличие инородных примесей: хлопья слизи, мелкие пескообразные конкременты, но чаще всего это кровь. Если человек помочился и в унитазе видит каплю крови, то это опасный симптом — к врачу надо не идти, а бежать;Ночные мочеиспускания. Если человек не выпивал вечером самовар чая, не съедал целый арбуз, а ночью вдруг начинает вставать от двух до десяти раз, то это тревожный звоночек. Причем многие ощущают, что мочевой пузырь наполнен, но мочатся по чуть-чуть. Отсюда и возникает беготня туда-сюда. У мужчин такой симптом больше говорит о проблемах с предстательной железой, а не с мочевым пузырем.Важно упомянуть про еще один симптом: так называемый императивный (повелительный) позыв. Человеку резко захотелось помочиться, до этого он не чувствовал желания сходить в туалет. Это происходит за счет повышенной возбудимости мышцы мочевого пузыря. Так быть не должно, это тоже повод обратиться к урологу, поясняет Андрей Селиванов.Какие симптомы появляются по утрамВсе симптомы можно разделить на две больших группы:те, что связанны с накоплением мочи,те, что связанны с опорожнением мочи.- К первой группе относятся: недержание мочи, частые позывы в туалет, когда у заболевшего выделяется буквально пару капель жидкости и сложность в удержании мочи, — говорит Александр Лубенников.По утрам как раз чаще всего проявляются симптомы, связанные с нарушением опорожнения мочевого пузыря. К ним относятся:затрудненное мочеиспускание — человеку сложно опорожнить мочевой пузырь, он чувствует дискомфорт,прерывистое мочеиспускание — теперь поход в туалет «по-маленькому» длится дольше, ведь чтобы опорожнить мочевой пузырь, нужно больше времени,мочеиспускание вялой струей — орган опорожняется очень медленно, в этом случае человек тоже вынужден больше времени проводить в туалете,ощущение неполного опорожнения мочевого пузыря,боль при мочеиспускании. Она, как правило, возникает при воспалении стенки мочевого пузыря или мочеиспускательного канала,кровь в моче — крайне тревожный симптом, который может указать на воспаление или даже опухоль.- Когда человеку трудно опорожнить мочевой пузырь, вероятно, доктор диагностирует хроническом простатит у мужчины или опущение стенок влагалища у женщины. Еще один вариант — сужение уретры, слабое сокращение мышщ (наблюдается при сахарном диабете, неврологических заболеваниях). Это обусловлено тем, что утром объем мочи в мочевом пузыре больше, чем днем, поэтому некоторые проблемы могут заявлять о себе изначально только после пробуждения, — говорит Александр Лубенников.Как понять, что пора к врачу- Человек, у которого нарушено мочеиспускание, страдает от неприятных последствий: патологии могут спровоцировать неприятный запах, заболевший страдает, замыкается в себе. Иногда даже впадает в депрессию, что может привести к серьезным последствиям. Поэтому мочевой пузырь орган хоть и небольшой, но на нашу жизнь влияет очень серьезно, — говорит Андрей Селиванов.Мочевой пузырь — очень «благодарный» орган, за счет хорошего кровоснабжения (это все-таки мышца) в большинстве случаев он отлично заживает после операций.Чтобы не допустить осложнений, к урологу необходимо записаться, как только вы почувствуете боль, дискомфорт, увидите примеси в моче или же у вас возникнут любые проблемы с мочеиспусканием.Про самые распространенные заболеванияК таким патологиям, по словам Андрея Селиванова, относятся:острый цистит (чаще страдают женщины всех возрастов),недержание мочи (страдают в основном женщины после 50 лет).- У мужчин чаще всего проблемы вызваны не заболеваниями мочевого пузыря, а предстательной железы. Хотя симптоматика у этих заболеваний схожая. Если проводить аналогию, то такие симптомы у женщин свидетельствуют о болезнях мочевого пузыря, а у мужчин — предстательной железы, — пояснил уролог.Эти заболевания наиболее часто появляются в силу своих анатомических особенностей. Так, у женщин — короткий и широкий мочеиспускательный канал, который более подвержен попаданию инфекции. У мужчин же предстательная железа страдает даже от небольшого переохлаждения (если исключить сексуальную распущенность, беспорядочные половые связи). Например, на холодном посидел, ноги промочил и как результат — воспаляется предстательная железа.Также важно знать, что у молодых женщин чаще всего возникает воспаление стенки мочевого пузыря или уже упомянутый цистит, дополняет коллегу Александр Лубенников.Опухоль мочевого пузыря — явление не такое распространенное, но если говорить о возрасте, то чаще встречается у мужчин и женщин после 50 лет, которые курят. У людей сахарным диабетом после 40-50 лет часто отмечается снижение сократимости стенки мочевого пузыря, что приводит к задержке мочеиспускания. А у женщин в менопаузе с опущением стенок влагалища может появиться недержание мочи.