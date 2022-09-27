Можно ли лечить зубы при сахарном диабете

Диабет значительно осложняет жизнь, требует постоянного приема препаратов и соблюдения диеты, а еще — большого внимания при лечении зубов.Как отмечает Роспотребнадзор, среди россиян, предположительно, есть 9 миллионов пациентов с диагнозом «сахарный диабет», что составляет 5,7% от всего населения. В этом мы мало отличаемся от остального мира — по данным ВОЗ, сахарным диабетом более свыше 6% жителей Земли, т.е. 422 миллиона человек. О том, как в современной стоматологии лечат зубы у пациентов с диабетом, расскажет Илья Скляров, стоматолог-ортопед, основатель и главный врач в SmileClinic.Почему сахарный диабет влияет на десны и зубы?Сахарный диабет (СД) как 1, так и 2 типа — это эндокринное нарушение, вызванное сбоями в работе островков Лангерганса, которые находятся в поджелудочной железе и производят инсулин, гормон, необходимый для регуляции углеводного обмена и усвоения глюкозы. Но какое отношение все это имеет к зубам, ведь поджелудочная так далеко от полости рта?Как и любое эндокринное нарушение, СД является хроническим системным заболеванием, на данный момент — неизлечимым. Это значит, что оно оказывает влияние на работу всех систем и органов (например, есть диабетическая ретинопатия — поражение сетчатки глаз, нефропатия — почечная недостаточность и т.д.). Так что последствия СД неизбежно затрагивают и полость рта.Классическая картина состояния ротовой полости при СД включает:Все это приводит, во-первых, к появлению небольших трещин и эрозии, а во-вторых — к повышенному риску кариеса. При выработке нормального объема слюнной жидкости происходит естественное омывание зубов, что способствует удалению налета и сохранению кислотно-щелочного баланса в полости рта. Если же выработка слюны снижена, то естественное омывание зубов ухудшается, нарушается кислотно-щелочной баланс, что приводит к бурному развитию патогенной микрофлоры. А уже продукты ее жизнедеятельности, кислоты, становятся причиной кариеса и болезней десен.Ухудшает положение побочный эффект, нередкий при приеме препаратов для пациентов с сахарным диабетом — усиление ксеростомии. Однако у таких пациентов нет опции «отказаться от лекарств» — в этом случае состояние резко ухудшится и возникнет риск серьезнейших осложнений. Так что же делать?Домашний уходНа приеме у стоматолога нужно обязательно рассказать о диагнозе, о том, как давно он был поставлен, какие препараты назначил эндокринолог и в какой дозировке. Очень полезны и даже необходимы данные диагностики — уровень сахара в крови, уровень инсулина, гликированного гемоглобина. На основании этих данных стоматолог подберет индивидуальные средства для домашнего ухода.Сейчас уже разработаны особые линейки средств для ежедневной гигиены полости рта при сахарном диабете. В них входят ополаскиватели, пастилки и жвачки без сахара, но зато с веществами, которые способствуют улучшению слюнообразования. Это компенсирует последствия ксеростомии, возвращает нормальное омывание зубов и приводит в норму кислотно-щелочной баланс.Пациенту с диабетом необходимо внимательно следить за состоянием зубов, десен и слизистых, пользоваться этими средствами и регулярно посещать стоматолога, так же как и эндокринолога. Это поможет поддерживать здоровье полости рта и предотвратить кариес, пародонтит и т.д.Как лечат пациентов с СДПри СД любые процессы заживления идут дольше и несколько хуже, и это касается процедур в полости рта. Скажем, при уколе обезболивающего может остаться небольшой след от инъекции. Он будет заживать чуть дольше, чем у пациентов без диабета.Ухудшается проницаемость стенок сосудов на фоне диабета, а потому лекарственные препараты поступают к тканям медленнее. Это тоже влияет и сроки лечения, и на длительность заживления.Особого внимания требуют хирургические вмешательства. Например, при удалении зубов ткани будут заживать несколько дольше, а сама процедура может вызвать повышение сахара в крови. Это очень нежелательно для пациента с СД. Вот почему им необходимо обследование перед стоматологическими хирургическими операциями и предоставление хирургу актуальных данные по уровню сахара в крови, списка принимаемых лекарств и т.д.При том, что лечение таких пациентов требует внимания и высокой квалификации, сейчас нет стоматологических манипуляций, которые запрещено проводить при СД. Возможно даже выполнение костной пластики и имплантации.Можно ли ставить импланты при СД?Имплантация на сегодня — это основной метод восстановления зубов. Раньше СД входил в список абсолютных противопоказаний — т.е. противопоказаний, при которых проводить имплантацию нельзя. Однако довольно быстро компании, производящие импланты, стали улучшать технологии и методики имплантации, чтобы помогать и пациентам с СД.В итоге сегодня дентальная имплантация и костная пластика возможны при условии, что СД компенсирован: пациент регулярно наблюдается у эндокринолога, принимает по графику, соблюдая дозировку, все прописанные лекарства, следует правилам диетического питания. Уровень сахара в крови должен находится в пределах до 6–7 ммоль/л. При таких условиях можно ставить импланты и проводить костную пластику, но и после операции пациент должен также активно делать все, чтобы компенсировать СД.Если же пациент уже установил импланты, а спустя несколько лет ему поставили диагноз СД, то удалять импланты не нужно. Эта процедура проводится только при поражениях костных и (или) мягких тканей. Если уровень кости и состояние слизистых в норме, а пациент поддерживает СД в компенсированном состоянии, то импланты будет служить ему долгие годы. Фото: свободные интернет-источники