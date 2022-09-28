Почему на зубах появляются белые пятна и как их убрать

Белые пятна на зубах — это дефекты эмали.Эмаль — это тонкая, но очень твёрдая оболочка зуба. В основном она состоит из фосфата кальция, который делает её самой прочной тканью в организме. Если по какой?то причине эмаль разрушается или прекращает развитие, соединения начинает не хватать. В результате под поверхностным слоем появляются участки деминерализации. Свет отражается от них иначе, чем от здоровой ткани, поэтому такие области мы видим как белые точки.Почему появляются белые пятна на зубахУчастки деминерализации чаще всего возникают из?за действия кислот, но бывают на зубах и сразу при прорезывании. К такому дефекту могут привести разные причины.Недостаточная гигиенаКогда бактерии расщепляют углеводы, в процессе образуются кислоты. Они проникают под поверхностный слой эмали и разрушают его. Если не счищать бактериальный налёт, то зуб так и будет повреждаться — появится кариес.Особенно часто проблемы с гигиеной бывают у детей и людей, которые носят брекеты или другие несъёмные ортодонтические конструкции.Много сладкого в питанииЕсли человек постоянно ест сладости, то бактерии производят больше кислот. От этого кальций теряется быстрее и появляются белые пятна, которые постепенно превращаются в чёрные дырки в зубах.ФлюорозТак называется косметический дефект, который возникает обычно у детей до 8 лет, если они получалиFluorosis / Cleveland Clinic слишком много фтора с пищей или гигиеническими средствами. Когда зуб развивается в десне, то специальные клетки — амелобласты — создают на его поверхности эмаль. От избытка фтора они гибнут, соответственно, флюороз касается только непрорезавшихся зубов. После того как они вырастут, этот минерал уже не сможет им навредить.При лёгкой степени флюороза на зубах будет несколько светлых точек, а при тяжёлой — белые, светло- или тёмно?коричневые пятна по всей поверхности, неровности и ямки.Детям нужно осторожно давать зубную пасту со фтором и следить, чтобы её не проглатывали, а выплёвывали. При этом совсем убрать фтор нельзя: он нужен, потому что защищает от кариеса.Гипоплазия эмалиГипоплазия эмали — это нарушение её развития. То есть в тот момент, когда зуб закладывался, например до рождения или в младенчестве, произошёл какой?то сбой. Причиной могут послужить различные факторы:Врождённые заболевания, например врождённый гипопаратиреоз, синдром Секкеля и некоторые другие.Нехватка витамина D во время беременности матери.Курение матери в период беременности.Приём некоторых лекарств, например против эпилепсии, во время беременности матери.Травмы.Инфекции, такие как ОРВИ, отиты, ветряная оспа, болезни мочевыводящих путей в младенчестве и другие.Из?за гипоплазии эмали могут появляться белые пятна, ямки, бороздки на зубах.Остатки адгезива после ортодонтического леченияНесъёмные ортодонтические конструкции, такие как брекеты, «клеят» на специальный материал. На нём прекрасно себя чувствуют бактерии, которые создают кислоту, разрушающую эмаль. Так что в местах, где адгезив, например, неравномерно лежит и выпирает из?под брекета, микробов будет больше, деминерализация ускорится и появятся белые пятна. Поэтому так важно следить за гигиеной рта и вовремя ходить на осмотры к стоматологу.Гастроэзофагеальная рефлюксная болезньКогда кислое содержимое желудка постоянно попадает в пищевод, это называется гастроэзофагеальной рефлюксной болезнью (ГЭРБ). Если кислота часто оказывается во рту, например во время сна, она разрушает зубную эмаль. Вот почему у людей с ГЭРБ нередки белые точки.БулимияЭто расстройство пищевого поведения, которое заключается в неутолимом голоде. При булимии многие избавляются от съеденной пищи, вызывая рвоту, в результате чего на эмаль постоянно действует кислый желудочный сок. От этого появляются очаги деминерализации. Кроме того, из?за частой рвоты клапан между желудком и пищеводом перестаёт хорошо «запирать» содержимое. Это приводит к ГЭРБ, а зубам становится ещё хуже.Как убрать белые пятна на зубахЕсли проблема только эстетического характера, например как при флюорозе, то можно замаскировать дефект. А если белое пятно — это начало кариеса, то нужно реминерализовать эмаль. Стоит проконсультироваться со стоматологом, чтобы он предложил лучший вариант из доступных.МикроабразияЗубы полируют, чтобы удалить часть поверхностного слоя. В результате они становятся более гладкими, а фосфат кальция заполняет промежутки между частичками эмали, чтобы она стала крепче.ФторированиеПрямо на пятна наносят фтор в очень высокой концентрации. После процедуры стоматолог может назначить средства с фосфатом кальция для лучшего результата.ОтбеливаниеОтбеливанием можно замаскировать пятна, потому что неповреждённые области осветляются сильнее дефектов и цвет выравнивается.Установка винировВиниры — это накладки, которые имитируют поверхность зуба. Они подойдут в тяжёлых случаях флюороза, когда микроабразия и отбеливание уже не эффективны. Виниры очень долговечны и сразу улучшают внешний вид, но стоят очень дорого.Как предотвратить появление белых пятен на зубахПрофилактика гораздо проще, чем борьба с уже возникшей проблемой. И точно дешевле. Вот что можно сделать.Регулярно и тщательно чистить зубыЧтобы во рту было меньше бактерий, которые производят кислоту, стоит своевременно убирать налёт. Лучше всего с этим справится электрическая щётка, но как вспомогательное средство можно использовать и антимикробные ополаскиватели.Чистить зубы нужно как минимум два раза в день, а при ортодонтическом лечении — после каждого приёма пищи. По рекомендации врача иногда стоит ходить на профессиональную чистку.Использовать гели и лаки со фторомМожно наносить фторосодержащий состав два?четыре раза в год, потому что только паста или ополаскиватель даже при хорошей гигиене не обеспечат достаточный уровень профилактики.Использовать средства с казеиновыми фосфопептидами аморфного фосфата кальция (CPP?ACP)Это специальные комплексы из молочного белка казеина, которые обеспечивают эмаль фосфатом кальция и снижают кислотность. Средства продаются в виде кремов, которые нужно наносить прямо на зубы после чистки. Ближайшие полчаса, а лучше дольше, нельзя пить и есть, чтобы эффект был сильнее.