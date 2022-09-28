Ученые выяснили, как кофе влияет на продолжительность жизни

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Австралийские ученые из Исследовательского института сердца и диабета Бейкера раскрыли влияние кофе на продолжительность жизни. Результаты исследования опубликованы в журнале European Journal of Preventive Cardiology.Специалистами были рассмотрены данные 449 тысяч участников в возрасте от 40 до 69 лет, которые не болели никакими сердечно-сосудистыми заболеваниями на момент начала эксперимента. Ученые выяснили, в каком количестве они употребляют кофе ежедневно, а также какой именно.Участники были разделены на шесть категорий в зависимости от количества употребления напитка: ни одной кружки, одна, две и так далее до пяти порций в день.Спустя 12 лет наблюдений ученым удалось выяснилось, что наиболее сильное снижение вероятности преждевременной смерти было в группе, в которой пили по две-три кружки кофе в сутки.