Правильное дыхание уменьшает давление

Осознанная медитация действительно работает, как показывает исследование. 10 минут дыхательных упражнений ежедневно снижают артериальное давление не хуже лекарства.Так называемая осознанная медитация, которое подразумевает и дыхательную практику, эффективно борется с повышенным уровнем стресса и артериальным давлением. Эксперты установили, что дыхательные упражнения в количестве 30 глубоких вдохов в день с помощью похожего на ингалятор устройства по уровню влияния на показатели артериального давления не уступают таблеткам.Это устройство создаёт сопротивление, заставляя пациента использовать свои дыхательные мышцы, чтобы проталкивать и втягивать воздух через него. Учёные считают, что сильные дыхательные мышцы позволяют впоследствии глубже вдыхать без всякого устройство. А чем более глубокие вдохи делает человек, тем сильнее это помогает расширить кровеносные сосуды. Тем самым большее количество крови может течь через сосуды, что и снижает артериальное давление. Впрочем, сама по себе дыхательная практика не должна быть заменой другим здоровым привычкам, включая физические нагрузки. Они обладают целым рядом преимуществ, причём не только для контроля артериального давления. Предыдущие исследования показывали, что дыхательная гимнастика, которая часто используется при практиках осознанной медитации, помогает и вовсе предотвратить гипертонию.