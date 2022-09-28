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Достаточно лишь поверхностно изучить статистику, чтобы прийти к пониманию актуальности данного вопроса. Ведь за последние 50 лет число людей, страдающих ожирением, во всём мире выросло более чем в 3 раза.По данным ВОЗ, вторая и третья стадии ожирения (индекс массы тела выше 35 и 40% соответственно) диагностируется у 21 миллионов граждан России.Россия занимает 5 место в мире по распространённости ожирения после США, Мексики, Венгрии и Шотландии.В настоящий момент в России более 60% взрослых имеют избыточный вес или ожирение. Среди детей этот показатель составляет около 30%.Причины ожиренияПричин такой негативной тенденции, конечно же, много:засилье фастфуда;обилие продуктов с содержанием сахара;несбалансированное питание;неправильный приём пищи;отсутствие или низкий уровень физической активности и многое другое.У людей под воздействием массовой культуры потребления пищи формируется соответствующий тип поведения. Неверно питаться просто входит в привычку.Один из главных видов расстройства пищевого поведенияВ психологии выделяют несколько типов и подтипов расстройств пищевого поведения.Остановимся на самом распространённом — эмоциогенный (заедание стресса и проблем), который встречается примерно у 60 % больных ожирением.Стимулом к приёму пищи у таких людей является не голод, а эмоциональный дискомфорт. Человек ест не потому, что он голоден, а потому, что он тревожен, беспокоен, испуган, обижен, подавлен и т. п.В попытках похудеть многие «садятся» на диеты, потом срываются и набирают ещё больше. Как же разорвать этот порочный круг?Как заставить себя похудеть раз и навсегда?Давайте по порядку.Заедание проблем — это сформированный тип поведения, рефлекс, если хотите. Сначала необходимо избавиться от этого рефлекса, поэтому начинать решать такие вопросы необходимо с похода к психологу или психотерапевту.За деятельность наших внутренних органов отвечает вегетативная нервная система, которая состоит из симпатического отдела (условный «газ») и парасимпатического (условный «тормоз»). Во время стресса симпатика усиливается, и мы себя чувствуем очень напряжённо.Чтобы понизить уровень напряжения многие просто едят, так как пищеварение относится к парасимпатике, а значит, мы успокаиваемся.Почему именно едой снимается напряжение?Это просто сформированный тип привычного реагирования на стресс. Кто-то курит, кто-то пьёт, кто-то объедается.Этому способствует сформированное позитивное подкрепление: эмоциональное напряжение — приём пищи — понижение напряжения.При этом мало кто пытается заесть стресс куском мяса с овощами или зеленью. Большинство предпочитает мучное и сладкое, так как именно эти продукты вызывают выброс дофамина (нейромедиатора удовольствия), и запускают практически ту же реакцию, что наркотики и алкоголь.Формируется некая зависимость.Зависимость — это навязчивая потребность в определённых действиях, которую человек не может контролировать. При зависимом поведении человек выполняет рефлексивно-обусловленные паттерны поведения, которые в моменте понижают его уровень стресса, тревоги и напряжения.Иначе говоря, еда «работает» как быстрое болеутоляющее. Но и тут есть нюанс. Со временем организм привыкает к лекарствам (алкоголю, наркотикам) и требуется увеличение дозы. То же самое и с едой, требуется больше сахара и мучного.Еда оказывает влияние на настроение и тонус.В то время как здоровое питание помогает сфокусироваться на целях, плохое делает нас отупевшими и ленивыми.Вывод: чем больше едим — тем меньше можем себя контролировать.При срыве в диетах люди склонны винить себя за мимолётную слабость. И это большая ошибка. Ведь чувство вины только усиливает напряжение (симпатику), что требует ещё большего потребления еды для снятия напряжения.А большее потребление пищи усиливает чувство вины. Получается замкнутый круг. Этот эффект называется: «Какого чёрта?»Вот почему, если вы на диете и дали себе слабину, порадуйтесь и насладитесь вкусняшкой. Так вы точно не сорвётесь.Пример из практикиОднажды я консультировал женщину, у которой всё в жизни было отлично и не было никаких поводов для стресса. После небольшого разговора стало понятно, что эта милая дама работает руководителем в общепите и вынуждена по долгу службы пробовать блюда.После таких дегустаций у неё и возникал эффект «какого чёрта?», когда в мозге возникала мысль: «Какого чёрта? Я всё равно не могу похудеть. А раз не могу похудеть, тогда нет смысла себя ограничивать. Тогда хоть объемся».Работу в таких случаях менять не обязательно. Ведь дело не в работе, а в мышлении.Иногда поводом для стресса является необоснованное требование (долженствование) к себе и своему телу. Человек считает, что должен выглядеть определённым образом, а когда этого не случается, то это вызывает стресс, а он, в свою очередь, провоцирует срывы и компульсивное переедание.Иногда (при булимии, например) схема выглядит более сложнее: стресс — компульсивное переедание — чувство вины (вместо расслабления) — искусственный вызов рвоты (или «наказание» себя через голодание, интенсивные занятия спортом и т.п.).Схемы расстройств бывают разными, но принципы сохраняются.Как же решить раз и навсегда проблему заедания?Необходимо научить себя иначе оценивать стрессовые ситуации, а в тех моментах, где игнорировать проблему не получается, прибегать к другим способам понижения стресса.Просто стоит понять взаимосвязь между мыслями, эмоциями и поведением, а также разработать вместе со своим психотерапевтом стратегии для изменения дисфункциональных установок (долженствований, требований к себе и другим и многое другое) и реакций.Было бы несправедливо сказать, что на этом всё. С психолога нужно начинать, но это ещё не конец истории.Во-первых, стоит посетить эндокринолога, проверить уровень гормонов и, возможно, пройти курс лечения.Во-вторых, стоит пообщаться с профессиональным диетологом или нутрициологом для формирования нового списка потребляемых продуктов.В-третьих, обратитесь к профессиональному фитнес-тренеру и подберите упражнения с учётом вашего физического состояния.Да, путь небыстрый и непростой. Но если бы вы начали этот путь 6-9 месяцев назад, вы бы уже сейчас были другим человеком.