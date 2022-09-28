Психиатр Фомин назвал признаки, выдающие человека с шизофренией

Некоторые странности, присущие поведению людей, или их зацикленность на некой идее, галлюцинации выдают заболевание шизофренией – об этом рассказал в интервью психиатр Евгений Фомин.Наиболее заметными признаки шизофрении становятся в периоды обострений. В такие моменты у человека с этой психопатологией можно заметить ряд странностей, сообщил психиатр Фомин, беседуя с «Вечерней Москвой».«Это могут быть какие-то странности в поведении. Как правило, такие люди говорят странные слова и формулируют неадекватные мысли. Также они могут быть зациклены на какой-то идее и видеть галлюцинации».Фомин добавил, что сами заболевшие не могут критически воспринимать свое состояние и осознавать наличие у себя патологии. При вялотекущей шизофрении возникают лишь эпизоды ухудшения, и выявить таких больных бывает трудно. Иногда между первым проявлением болезни и ее диагнозом проходят годы.«Эпизоды проявления болезни имеют сезонность и могут происходить весной или осенью», - уточнил медик.