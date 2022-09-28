7 натуральных напитков, которые помогают снижать «плохой» холестерин

Врачи не устают повторять — каждому из нас необходимо контролировать уровень холестерина. Немалую роль в этом играет питание. Однако, мы зачастую забываем о напитках, которые тоже влияют на обмен веществ.О том, какие из напитков могут повышать уровень холестерина, мы знаем больше. Конечно, на первом месте стоит алкоголь, особенно при употреблении его в достаточно больших количествах и часто. Кроме того, отрицательно могут влиять различные сладкие газированные напитки, жирные сливки в кофе и коктейлях. В комбинации с нерациональным питанием и малой подвижностью, вредными привычками эти факторы могут стимулировать повышение «плохого» холестерина в крови.Но есть и те напитки, которые могут помочь в снижении уровня вредного соединения, помогая организму настроить метаболизм на максимально здоровом уровне. О них мы поговорим с врачом-кардиологом Екатериной Кияшко.Сколько холестерина нужно организмуТолько примерно 20% холестерина поступает с пищей, остальное организм синтезирует сам, в печени. Это вещество нужно для того, чтобы организм полноценно работал, обновлялись клетки, синтезировались гормоны, усваивались жировые соединения.Но важно, чтобы уровень холестерина поддерживался в определенных пределах. Повышение показателей — это повод для посещения врача и проведения обследования. Так, стоит насторожиться, если вам еще нет и 40 лет, а ваш общий холестерин превышает 8 ммоль/л или холестерин низкой плотности, который мы в обиходе называем «вредным» более 4,5-5 ммоль/л.Чтобы корректировать уровень этого соединения, нужно изменение всего образа жизни — коррекция питания в пользу более здоровой, натуральной пищи, в которой уменьшено содержание легких углеводов, насыщенных жиров, соли и сахара. Не менее важна и регулярная нагрузка — хотя бы полчаса в день не менее 5 раз в неделю стоит уделять различным упражнениям.Самый правильный напитокПотребление достаточного количества жидкости важно для поддержания водно-электролитного обмена, нормальной текучести крови и снабжения тканей кислородом и питательными компонентами. На фоне сгущения крови при обезвоживании повышается риск тромбозов. Если же сосудистые стенки дополнительно повреждены за счет холестериновых отложений — проблема становится острее.Поэтому важным напитком должна стать обычная питьевая вода. Она не влияет на уровень холестерина напрямую, но помогает поддерживать скорость метаболизма и текучесть крови. Есть и ряд напитков, которые могут помочь в нормализации липидного обмена, защитить сосуды от влияния холестерина, поддержать печень, которая ответственна за холестериновый обмен.Отвар шиповникаЭто растение обладает многочисленными позитивными эффектами в отношении организма. За счет содержания в напитке большого количества витамина С, обладающего антиоксидантным эффектом, можно защитить клеточные стенки от свободно-радикального повреждения. Кроме того, в литературе указывается, что антиоксиданты помогают тормозить ранние фазы синтеза «плохого» холестерина, уменьшая его количество в крови. Плюс к этому в составе растения содержатся вещества, которые помогают поддерживать работу печени.Сок тыквы с мякотьюТыква — полезный овощ, а в соке с мякотью сохраняется большая часть ее полезных свойств. Прежде всего, стоит отметить клетчатку, которая помогает в регуляции пищеварения, связывании промежуточных продуктов метаболизма и избытка пищевого холестерина. Меньшее его количество будет поступать из пищи.Кроме того, в ее составе содержатся витамины с антиоксидантными свойствами, особенно витамин А. Он накапливается в печени, стимулируя метаболические процессы, устраняя воздействие свободных радикалов.Сок черноплодной рябины и напитки с нимПомимо большого количества антиоксидантов, черноплодная рябина содержит в своем составе соединения, обладающие защитным эффектом в отношении сосудистых стенок. Также в отдельных публикациях были показаны и позитивные эффекты этого растения в отношении уровня липидов крови (в том числе и холестерина). Терпеновые кислоты в составе сока растения помогают при болезнях сердца, сосудов, положительно сказываются на свойствах крови — нормализуют ее вязкость.Натуральный томатный сокСамое основное свойства этого напитка — содержание в нем мощного антиоксиданта — ликопина. Он помогает в нормализации уровня холестерина в крови, защищает сосудистые стенки, поддерживает работу печени. Влияние на холестерин реализуется за счет торможения процесса окисления низкоплотных липопротеинов — составных частей молекулы «плохого» холестерина.Зеленый чайВ этом напитке много катехиновых соединений, которые имеют свойство тормозить всасывание пищевого холестерина в кишечнике. Если употреблять зеленый чай спустя полчаса после приема пищи, он влияет на всасывание липидных соединений, помогая снижать уровень «вредного» холестерина в плазме. Кроме того, активные вещества чая стимулируют метаболизм, слегка подстегивая его за счет содержания кофеина.Напитки с цикориемЭто растение многие эксперты предлагают использовать как более здоровую альтернативу кофе. Порошок из цикория обладает специфическим вкусом, его можно использовать для приготовления различных напитков — горячих и холодных. Среди основных биологических эффектов растения можно выделить сосудорасширяющий, кроверазжижающий и антиатерогенный (помогает предупреждать образование бляшек холестерина на стенах сосудов). Кроме того, он поддерживает активность метаболизма в печени.Гранатовый сокВ составе растения много полифенолов, антиоксидантов и витаминов, микроэлементов, которые защищают сосудистые стенки и снижают уровень системного воспаления. Именно это явление считают одним из провокаторов сердечно-сосудистых патологий, диабета, нарушений липидного, включая холестериновый, обмена.Не только питьДоктор предупреждает — все эти напитки сами по себе не могут оказать выраженного эффекта. Они должны выступать приятным, вкусным дополнением к общей программе по борьбе с повышенным холестерином, но никак не заменой упражнениям или коррекции питания. Только комплексный подход и разумное сочетание полезных, здоровых продуктов и напитков с физической активностью, регулярным посещением врача и защитой от стресса могут обладать позитивным эффектом.Стоит добавить еще и про содержание сахара во фруктовых соках и соли в томатном. Они существенно снижают пользу от подобных напитков. Кроме того, важно напомнить — свежие соки нежелательны людям с заболеваниями желудка. На это тоже стоит обратить внимание, чтобы не нанести вреда организму.