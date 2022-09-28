Врач дал рекомендации для укрепления сердца

Российский медик посоветовал для укрепления сердца уделять внимание быстрой ходьбе.В разговоре с журналистами главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников отметил, что для здоровья сердечно-сосудистой системы полезно практиковать быструю ходьбу. По словам специалиста, такой физической активностью следует заниматься регулярно, шесть-семь раз в неделю по 30 минут, передает Агентство городских новостей "Москва".– Кардионагрузки помогают быть в тонусе сосудам, насыщают клетки и ткани кислородом, способствуют улучшению обмена веществ, – цитирует СМИ Тяжельникова.Кроме того, для здоровой работы сердца полезны плавание, бег и аэробика с предварительной разминкой. Врач предупредил, что во время нагрузок важно следить за своим самочувствием.